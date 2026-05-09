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WWDC將激勵蘋果股價飆升！大多頭：iOS裝置是消費者AI樞紐

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
Wedbush分析師艾夫斯表示，下月登場的蘋果全球開發者大會（WWDC）將是蘋果股價飆升的「重大轉捩點」。路透
Wedbush分析師艾夫斯表示，下月登場的蘋果全球開發者大會（WWDC）將是蘋果股價飆升的「重大轉捩點」。路透

蘋果股價向來看多的知名Wedbush分析師表示，下個月登場的蘋果全球開發者大會（WWDC）對這檔科技股將是「重大轉捩點」，並預估今後蘋果股價可望再躍漲37%。

MarketWatch報導，Wedbush分析師艾夫斯（Daniel Ives）對蘋果再度看多，8日把蘋果目標股價從350美元一口氣提高到400美元，是FactSet追蹤的華爾街分析師當中對這檔股票評價最高的。

艾夫斯表示，他看好蘋果從人工智慧（AI）獲利的能力。儘管今年蘋果公司對自家AI策略口風甚緊，艾夫斯認為這種情況會在下個月WWDC年度盛會登場時改觀。

他說，那可能標誌著蘋果股價的「重大轉捩點」，並為全球約20%人口未來數年以蘋果裝置取得AI體驗鋪路。

近年來，蘋果在AI方面連連失策，例如去年號稱更聰明的Siri版本推出不順就觸怒投資人。但最近投資人對蘋果AI策略布局顯得更有耐心，尤其在iPhone銷售再度熱絡、新13吋MacBook Neo筆電又大受歡迎之後。

艾夫斯說：「App Store裡終會有數百款AI驅動的App，跨越健康、健身、理財、生活風格等領域...由開發者用（可望在今年WWDC上推出的）iOS 27作業系統以及Apple Intelligence重大更新打造出來。」

艾夫斯預期，未來數年，隨著蘋果裝置成為「消費者AI樞紐」，該公司每年將額外創造出150億美元的服務營收。

iOS 蘋果 iPhone 人工智慧

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