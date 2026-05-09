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「川投顧」喊挺！戴爾股價應聲飆14% 背後與這件事有關

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
戴爾科技創辦人、億萬富豪Michael Dell。法新社
戴爾科技創辦人、億萬富豪Michael Dell。法新社

戴爾科技創辦人戴爾夫婦（Michael and Susan Dell）去年底承諾向川普政府為兒童累積財富的聯邦計畫「川普帳戶」（Trump Accounts）捐贈62.5億美元，獲得川普公開力挺，激勵戴爾科技（Dell）股價盤中暴漲14.64%至盤中新高。

川普8日在白宮活動中公開喊話，叫民眾去買戴爾（Dell）的電腦，以支持本土產業，激勵該公司股價盤中飆漲至263.99美元，終場收斂至13.11%，仍創收盤新高。戴爾過去一周漲幅達24%，為逾兩年來最佳單周表現。

這個大手筆的善舉，顯示出億萬富豪戴爾與川普政府的密切關係。然而，除了政治利多，戴爾科技也得利於在人工智慧（AI）伺服器和基礎設施市場的主導地位。

瑞穗分析師Vijay Rakesh 6日將戴爾股票目標價，由215美元上調至260美元，並維持「優於大盤」的評等。美銀（BofA）也認為，代理式AI的崛起，將帶動新一波偏重CPU硬體的需求，上月底將戴爾股票目標價調高至246美元。

美銀分析師Wamsi Mohan指出，代理式AI將單次的離散推論轉化為序列化的工作流程，進而讓每項任務產生更多推論，這個轉變將使戴爾得以在AI伺服器市場，搶下大規模市占。

戴爾 川普 美國

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