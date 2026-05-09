稱雙邊關係「上不封頂」 陸商務部：中俄貿易連3年突破2千億美元

中國官方數據顯示，聲稱雙邊關係「上不封頂」的中俄兩國，貿易額連續三年突破2000億美元。

綜合北京日報等陸媒報導，中國商務部歐亞司副司長馬馳8日在中國—俄羅斯博覽會記者會表示，中俄經貿合作近年來克服複雜國際環境帶來的多重挑戰，展現出強大韌性和旺盛活力。

馬馳說，「雙邊貿易的基本盤穩固而堅實。2025年中俄貿易額達到了2279億美元，這也是我們連續三年突破2000億美元的大關」。

他並表示，中國連續16年保持俄羅斯第一大貿易夥伴國的地位。

馬馳也指出，中俄雙邊貿易額今年第一季為612億美元，年增14.7%，機電產品、高新技術產品在雙邊貿易中的占比不斷地提升。

美國紐約時報曾經披露，俄烏戰爭2022年2月爆發後，中俄貿易持續升溫，截至2025年7月，中國對俄出口增長71%，俄羅斯對中國出口占俄國整體經濟的近6%；俄羅斯在服裝、電子產品以及汽車方面都依賴中國，甚至俄烏戰爭中許多無人機和零件都由中國供應。

俄烏戰爭前夕，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）曾訪問北京並與中國國家主席習近平舉行峰會，兩國會後簽署了系列號稱合作「上不封頂」的雙邊協議；2025年2月24日，俄烏戰爭三週年之日，習近平與普丁通電話，重申中俄兩國「患難與共」和「上不封頂」的友好合作關係。