美股展望／費半創歷史新高 美股連六周收漲 市場屏息以待川習會

美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數周五再創歷史新高，費城半導體指數更大漲5.5%，同步創下歷史新高。半導體類股一馬當先、就業報告穩健，投資人也寄望美國會在川習會之前和伊朗達成協議或重開荷莫茲海峽。

標普500指數和那斯達克綜合指數周五分別上漲0.8%和1.7%。美光（Micron）大漲15%，創下逾一年來單日最大漲幅；英特爾則在華爾街日報報導和蘋果就晶片代工合作達成初步協議後，股價大漲14%。

標普500指數本周上漲2.3%，那斯達克指數勁揚4.5%，均是連續六周上漲。費半周線大漲11.1%，台積電周五小跌0.6%，周線漲3.5%。

國際油價持穩，西德州中級原油（WTI）報每桶約95美元。美國政府表示，伊朗可望就結束戰爭的提案給予回應。

與此同時，美國非農就業人數出現近一年來首見連二月成長。RSM首席經濟學家布魯蘇拉斯（Joseph Brusuelas）說：「強勁的美國就業報告，顯然提振了風險胃口。」

Vital Knowledge創辦人克里薩富利（Adam Crisafulli）則在報告中寫道，美股從周四的跌勢中反彈，「因為伊朗停火協議看來在周四的交火後仍大致維持」。他也說，聯邦貿易法院裁定川普10%全球關稅違法，也支撐美股。

下周14至15日（周五）的美中峰會關係重大。Horizon Investments投資長萊德納（Scott Ladner）說：「市場已把這次峰會視為某種期限。如果峰會召開時，荷莫茲海峽仍未重開，我認為市場必須把考量的時間軸再往後延。」他說：「這肯定會帶來負面衝擊。」

道富投資管理首席投資策略師艾隆（Michael Arone）說：「美伊能否持續朝向和解，將是投資人最關注的焦點。你需要開始看到荷莫茲海峽的船隻動起來。」

伊朗局勢預料將是川習會的主要議題之一。投資人也將密切關注美中兩國就取得稀土和科技方面的進展。

下周二公布的通膨數據也讓投資人一窺停滯性通膨的衝擊有多嚴峻。經濟學家估計4月消費者物價指數（CPI）年增率將從上月的3.3%跳升至3.9%。

儘管如此，投資人仍有充分理由對市場保持信心。摩根大通認為，大型科技股將延續近日的漲勢到20日輝達（NVIDIA）財報出爐。第1季財報季接近尾聲，下周公布財報的公司包括思科和應用材料。