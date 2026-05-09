限縮簽證新招 擬提高H-1B最低薪 雇主首年多花180億

川普總統嚴厲取締及限制所有類別移民，除嚴打南部邊境非法移民外，最新舉措是計畫提高H-1B簽證持有人的薪酬，藉增加雇主的聘用成本來限制這類簽證。

提高薪酬門檻，將對美國各大學的國際留學生影響最大，20多年來，這個類別群體的移民途徑通常是大學畢業，獲得工作許可後，找雇主為他們申請H-1B簽證，然後取得綠卡。可是若實施新措施，這條路徑會變困難。

彭博社分析指出，川普政府這項改革主要是為了避免企業利用H-1B制度以較低薪聘用外籍人才，擠走美國人的工作機會或壓低薪資。根據行政部門的說明，H-1B持有人平均年薪普遍比同職位的美國勞工低約1萬元，因此提高門檻，有助恢復市場公平競爭。

根據勞工部的建議新規，舊金山一名入門級軟體工程師的年薪，可能須達到16.2萬元才能獲得H-1B簽證，比目前高出近30%。在達拉斯最低年薪也上看至11.3萬元，在紐約則為13.2萬元。

移民數據平台Lawfully 與 Threshold的分析顯示，川普政府提高H-1B簽證持有人最低薪酬的門檻，會使企業在頭一年最少增加180億元成本，三年後每年上看430億元。

報導指出，雇主增加薪酬成本只是問題的一半，另一半就是雇主不願招聘下，從而讓外國人才失去機會。

川普政府今年初提出調薪提議，儘管尚待勞工部決定，但不少雇主已開始減少向海外招聘入門級及經驗較淺員工，想省下錢以引進高薪員工。

目前H-1B簽證持有人最多從事的是高科技行業，其他如金融、醫療、土木工程、科學研究及教育的從業者，也有不少從外國引進。

H-1B簽證計畫是在1990年推出，是引進外國人才進入美國科技、金融、醫療與研究領域的最主要管道，然而多年發展下來，H-1B簽證已變成美國企業招募初級及中級人才最常用的途徑。