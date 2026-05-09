中日關係惡化 日本經濟界小規模訪中團試水溫

日本首相高市早苗「台灣有事」答辯後，中日關係惡化、經濟交流減弱。日中經濟協會於11日起派團赴中考察，也計畫增加小規模交流，這類小規模訪中團正為兩國關係維持試水溫。

日經中文網9日報導披露，日中高層交流前景不明情況下，日本經濟界正在摸索透過展開小規模訪問來維持關係。

日中經濟協會將從11日起、為期5天，派遣考察團前往中國上海市、浙江杭州，考察團以「機器人產業動向」為主題，參觀機器人技術展會與相關企業，也將與當地經濟界人士交流，日方將有製造商及商社等約30人參與。

日中經濟協會正在計畫增加這類小規模交流，規劃7月訪問產業發展轉向人工智慧（AI）、半導體的安徽合肥，力爭2026年再進行2次左右訪中。這類小規模考察在2025年僅進行2次，今後考慮每2個月進行一次。

日中經濟協會理事長佐佐木伸彥表示，中國的先進技術在一年內取得巨大進步。如何借鑒中國競爭力是關鍵課題。

日本國際貿易促進協會計畫6月派遣訪中團，過往每年約有60人參與；今年雖然難以維持同等規模，不過仍爭取與中國官員會面。

日中關係惡化後，經濟交流也在減弱，日本最大經濟團體日本經濟團體聯合會（經團連）等團體訪中計畫一再延期，在擔憂影響經貿的背景下，日本開始摸索透過增加小規模訪問以維持關係。

1975年以後，日本經濟界幾乎每年都會由經團連、日本商工會議所高層人員等組成大型訪中團與中國領導人對話。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情一度中斷訪問活動。2024年約210人代表團恢復訪中、與中國國務院總理李強會談；2025年約230人參加，代表團與中國國務院副總理何立峰會談。

2026年代表團原定1月訪中，由於中日關係惡化而延期，後續也未能確定具體日程。經團連旗下、在中國經營業務的企業反饋，現在與中國地方政府都無法溝通，交流停滯，對於今後在中投資前景深感不安。