川普122關稅遭判違法 對中威脅虛張聲勢？真正狠招還在後面

美國國際貿易法院8日裁定總統川普最新一輪全球性關稅措施違法，川普政府9日重新研擬對策，試圖保住以關稅作為經濟戰工具的能力，並趕在美中兩國即將舉行的高層貿易談判前穩住局勢。

紐約時報報導，美國最高法院先前已推翻川普的部分關稅措施，川普隨後於2月底依據《貿易法》第122條（Section 122），對幾乎所有進口商品加徵10%關稅，作為暫時替代方案。然而，國際貿易法院合議庭再次認定此一全面關稅違法，雖未立即下令全面停徵，但仍被視為川普再度面臨重大政治與法律挫敗。

川普過去多次試圖在未經國會明確授權下擴大總統徵收關稅的權力，但成果不一。川普的重要幕僚9日已暗示將提出上訴。川普本人也在裁決後對記者表示，他會「換另一種方式」繼續推動關稅政策。

川普過去一周還頻頻對歐洲發出貿易威脅，同時準備下周前往北京，與中國國家主席習近平會面，屆時關稅將成為重要議題。部分貿易專家認為，法院裁決可能削弱他的談判籌碼。

康乃爾大學經濟學教授普拉薩德（Eswar Prasad）表示，裁決「嚴重削弱」川普政府以關稅對外施壓的能力，讓川普面對中國時「談判籌碼大幅減弱」。他說，川普威脅若習近平不願在經濟與地緣政治議題上讓步，美方將對中國加徵更廣泛、更高的關稅，但如今看來，這些威脅更像是虛張聲勢，而非可信的最後通牒。

不過，美國貿易代表葛里爾接受福斯財經新聞訪問時，淡化外界部分憂慮，並批評法院裁決不利白宮，聲稱部分法官「顯然一心只想從中國進口更多商品」，同時為川普動用關稅權力辯護，並表示政府「有信心上訴後能勝訴」。

川普一直把全面性10%關稅視為過渡措施，希望替政府爭取時間，依據另一套權力工具，也就是《貿易法》第301條（Section 301），建立更長期的關稅制度。不過，301條通常需要數個月時間，因為法律要求政府必須先調查其他國家的貿易行為，才能實施新關稅。

針對數十個國家的301條調查正在進行中，川普有時也暗示最終稅率可能創下新高。一些專家認為，儘管政府仍可能因大規模動用該條款而面臨訴訟，但301條關稅的法律基礎可能更穩固。而且，川普過去也確實曾成功利用301條對中國加徵關稅。因此，部分分析人士認為，即便這次受挫，川普赴北京前仍保有一定談判籌碼。

曾任美國貿易官員、現任Beacon Global Strategies常務董事舒曼（Sarah Schuman）表示：「除非中國失憶了，否則應該清楚記得，川普第一任期內美國如何在談判期間，依據301條對中國加徵多輪關稅。」她說，美國政府仍有多種選擇，「可以在短時間內提高對中關稅」。