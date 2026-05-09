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美就業數據報喜 標普500和那斯達克指數再創高
儘管美伊再次發生衝突，導致結束中東戰爭期望受挫，但美國公布4月新增11萬5000人就業數據，為原先預期2倍多，激勵美股今天收紅，標準普爾500和那斯達克指數再創歷史新高。
道瓊工業指數終場上漲12.19點，或0.02%，收在49609.16點。
標準普爾500指數上漲61.82點，或0.84%，收在7398.93點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲440.88點，或1.71%，收在26247.08點。
費城半導體指數上漲614.507點，或5.51%，收在11775.500點。
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