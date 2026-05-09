華爾街日報：英特爾奪蘋果晶片訂單 雙方達初步協議

「華爾街日報」今天引述知情人士報導，蘋果（Apple）與英特爾（Intel）已達成一項初步協議，將由英特爾為蘋果裝置生產部分晶片。

「華爾街日報」指出，雙方已進行超過一年的密集談判，並於最近幾個月敲定正式協議。

消息傳出後，蘋果股價上漲約2%，而英特爾股價漲幅進一步擴大。

英特爾近年來一直試圖重振晶片製造業務，這項潛在合作對英特爾來說可能是一大勝利。

上個月，英特爾也與馬斯克（Elon Musk）旗下的特斯拉（Tesla）和美國太空探索科技公司（SpaceX）合作，為其Terafab計畫生產處理器，以支援馬斯克在人工智慧（AI）與機器人領域的布局。

目前還不清楚英特爾將為蘋果哪些產品製造晶片。兩家公司也未立即回應路透社的置評請求。

彭博（Bloomberg News）本週報導，蘋果曾與英特爾及三星電子（Samsung Electronics）進行初步討論，考慮由它們為蘋果裝置生產處理器。