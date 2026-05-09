聽新聞
0:00 / 0:00

華爾街日報：英特爾奪蘋果晶片訂單 雙方達初步協議

中央社／ 紐約8日綜合外電報導

華爾街日報」今天引述知情人士報導，蘋果（Apple）與英特爾（Intel）已達成一項初步協議，將由英特爾為蘋果裝置生產部分晶片。

「華爾街日報」指出，雙方已進行超過一年的密集談判，並於最近幾個月敲定正式協議。

消息傳出後，蘋果股價上漲約2%，而英特爾股價漲幅進一步擴大。

英特爾近年來一直試圖重振晶片製造業務，這項潛在合作對英特爾來說可能是一大勝利。

上個月，英特爾也與馬斯克（Elon Musk）旗下的特斯拉（Tesla）和美國太空探索科技公司（SpaceX）合作，為其Terafab計畫生產處理器，以支援馬斯克在人工智慧（AI）與機器人領域的布局。

目前還不清楚英特爾將為蘋果哪些產品製造晶片。兩家公司也未立即回應路透社的置評請求。

彭博（Bloomberg News）本週報導，蘋果曾與英特爾及三星電子（Samsung Electronics）進行初步討論，考慮由它們為蘋果裝置生產處理器。

Tesla 華爾街日報 SpaceX

延伸閱讀

產能吃緊 台積訂單傳外溢

降低對台積電依賴？傳蘋果正與Intel、三星初步洽談先進製程代工 尋求「第二選擇」

庫克掌舵15年市值翻10倍，交棒硬體戰將特納斯！員工眼中「超級大好人」，能否帶領蘋果重返巔峰？

英特爾流年不錯、首季開出好兆頭 接下來能否掌握 AI 大運？

相關新聞

美法庭裁定…川普10%關稅違法 企業可援引提告

白宮未經美國國會授權下發動貿易戰，在美國法院又受挫。美國國際貿易法庭七日裁定，總統川普對絕大多數進口商品徵收百分之十關稅的政策缺乏正當性。法官主張，他二月徵收該關稅時，錯誤引用上世紀通過的「貿易法」。

10%關稅違法 學者：川普可用232條款對半導體開刀

美國總統川普課徵全球百分之十關稅，被美國國際貿易法庭裁定不合法。學者表示，川普可能運用「一九六二年貿易擴張法」二三二條規定，針對他國稀土、半導體、鋼鐵、鋁與國防供應鏈開刀，面對判決也可能上訴要求暫停執行；川普一定續打關稅戰，除非更多美國企業或直接繳納川普全球關稅的州，主動出面和聯邦打官司，否則美國海關仍會課額外關稅。

美伊爆新衝突…油價震盪 市場解讀「擦槍走火」

美國與伊朗爆發新一輪衝突，伊朗攻擊航行荷莫茲海峽的美軍軍艦，美軍則攻擊伊朗境內軍事設施，且相互指責對方先開火，但美國總統川普淡化這起衝突的影響，美伊停火協議依然有效，促使市場認為事件只是「擦槍走火」，但仍保持警戒，布蘭特油價暴衝逾2%後回落，維持在100美元之上。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

聯合國蔬菜油、肉類上漲糧價指數攀三年新高

聯合國糧農組織（FAO）糧食價格指數4月達三年多來頂峰，比3月增1.6%，比去年同期升2.5%，因蔬菜油、肉類等上漲。高油價帶動生質燃料需求增加，使蔬菜油比3月漲5.9%。

川普嗆提高關稅 要歐盟7/4前批准貿易協議

美國總統川普七日在自創社媒真實社群發文揚言，歐盟必須在七月四日前批准美歐貿易協議，否則將面臨更高關稅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。