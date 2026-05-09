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川普嗆提高關稅 要歐盟7/4前批准貿易協議
美國總統川普七日在自創社媒真實社群發文揚言，歐盟必須在七月四日前批准美歐貿易協議，否則將面臨更高關稅。
歐盟去年七月與美國達成協議，將部分歐盟輸美商品關稅定為百分之十五及部分美國輸歐盟商品關稅降至零。七月四日是美國建國二五○周年。
川普在上述發文中寫道，他已經和歐盟執委會主席范德賴恩討論此事，兩人有「很好的對話」，「我一直耐心等歐盟履約」，也「同意給她時間，直到我國二五○歲生日為止，否則很不幸地，他們的關稅將馬上增加到比現在高很多的水準」。
對此，范德賴恩七日在社媒Ｘ寫道，在七月初前批准該協議上，歐盟已取得良好進展；歐美仍完全致力於落實該協議。
川普日前也在真實社群發文威脅，鑑於歐盟並未遵守美歐貿易協議，美國本周將把歐盟輸美車輛關稅從百分之十五增至百分之廿五。
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