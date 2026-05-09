10%關稅違法 學者：川普可用232條款對半導體開刀

美國總統川普課徵全球百分之十關稅，被美國國際貿易法庭裁定不合法。學者表示，川普可能運用「一九六二年貿易擴張法」二三二條規定，針對他國稀土、半導體、鋼鐵、鋁與國防供應鏈開刀，面對判決也可能上訴要求暫停執行；川普一定續打關稅戰，除非更多美國企業或直接繳納川普全球關稅的州，主動出面和聯邦打官司，否則美國海關仍會課額外關稅。

行政院前副院長、中研院兼任研究員施俊吉臉書表示，美國貿易代表署正研議動用貿易法「三○一條款」接棒，未來美方極可能以台美經貿協定立法進度為籌碼，對台祭出超過百分之十五的懲罰性關稅。

施俊吉也說，讓關稅一減再減的，不是台灣高度的妥協和高昂的付出，而是聯邦最高法院與國貿法庭。台灣付出許多代價，但是賴清德總統連過境美國都換不到，台灣會有那麼多疑美派，這可能是美國自己造成的。

淡江大學戰略所所長李大中表示，美國最高法院二月才否定川普政府援引「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）的大規模關稅權力，加上此次又裁定川普改用「一九七四年貿易法」課徵百分之十全球關稅違法，這代表川普關稅政策接連面臨重大挫敗，在國內政治效應上對川普不利。

李大中認為，川普有可能再度祭出「一九七四年貿易法」中的三○一條款，針對其他國家對美國不公平貿易行為啟動調查。三○一條款調查程序與法律架構相對完備成熟，相對有優勢。

政治大學外交系教授、對外關係協會秘書長黃奎博表示，川普一定繼續打關稅戰，也可援引二三二條款以國安為由，對ＡＩ或關鍵工業基礎設施徵額外關稅，這不容易被法院判決違法。另有二○一條款，號稱「全球防衛性關稅」，可用來保護受外國進口威脅的本土產業。