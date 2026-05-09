聽新聞
0:00 / 0:00

10%關稅違法 學者：川普可用232條款對半導體開刀

聯合報／ 記者屈彥辰陳素玲／台北報導
美國232條款對半導體產業影響很大。 （路透）
美國232條款對半導體產業影響很大。 （路透）

美國總統川普課徵全球百分之十關稅，被美國國際貿易法庭裁定不合法。學者表示，川普可能運用「一九六二年貿易擴張法」二三二條規定，針對他國稀土、半導體、鋼鐵、鋁與國防供應鏈開刀，面對判決也可能上訴要求暫停執行；川普一定續打關稅戰，除非更多美國企業或直接繳納川普全球關稅的州，主動出面和聯邦打官司，否則美國海關仍會課額外關稅。

行政院前副院長、中研院兼任研究員施俊吉臉書表示，美國貿易代表署正研議動用貿易法「三○一條款」接棒，未來美方極可能以台美經貿協定立法進度為籌碼，對台祭出超過百分之十五的懲罰性關稅。

施俊吉也說，讓關稅一減再減的，不是台灣高度的妥協和高昂的付出，而是聯邦最高法院與國貿法庭。台灣付出許多代價，但是賴清德總統連過境美國都換不到，台灣會有那麼多疑美派，這可能是美國自己造成的。

淡江大學戰略所所長李大中表示，美國最高法院二月才否定川普政府援引「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）的大規模關稅權力，加上此次又裁定川普改用「一九七四年貿易法」課徵百分之十全球關稅違法，這代表川普關稅政策接連面臨重大挫敗，在國內政治效應上對川普不利。

李大中認為，川普有可能再度祭出「一九七四年貿易法」中的三○一條款，針對其他國家對美國不公平貿易行為啟動調查。三○一條款調查程序與法律架構相對完備成熟，相對有優勢。

政治大學外交系教授、對外關係協會秘書長黃奎博表示，川普一定繼續打關稅戰，也可援引二三二條款以國安為由，對ＡＩ或關鍵工業基礎設施徵額外關稅，這不容易被法院判決違法。另有二○一條款，號稱「全球防衛性關稅」，可用來保護受外國進口威脅的本土產業。

川普 關稅 232條款 301 半導體 貿易法 貿易談判

延伸閱讀

川普關稅政策再被法院打臉 122條款10%全面關稅遭判違法

美貿易法院判決川普10%關稅違法 經貿辦：僅適用原告進口商

川普又輸了 貿易法院裁定：10%關稅違法

川普關稅又被打臉 劉大年：這兩件事讓美國已經穩賺不賠

相關新聞

美股早盤／4大指數齊漲！非農就業報告優於預期 台積電ADR平盤遊走

美國上月非農就業報告比預期優異，激勵美股四大指數8日早盤全面上漲，投資人也持續緊盯美伊戰爭的最新動向。

台積、三星股價漲到何時？「這指標」顯示AI投資馬拉松尚未看到終點

從台積電、日本的軟體銀行，到南韓記憶體大廠SK海力士和三星電子，亞洲科技股漲勢如虹，反映人工智慧（AI）資本支出仍在漲潮。分析師指出，一項指標顯示，這場AI馬拉松尚未看到終點線，也沒跡象顯示參賽者筋疲力盡。

穩中透堅！美國4月就業數據出爐 顯示Fed並無降息急迫性

美國4月就業穩中透堅，非農業就業人數增加11.5萬人，遠優於預估，且是近一年來首次連兩個月增加，失業率持平，經濟學者認為就業數據並未顯示聯準會（Fed）近期內有調整利率的急迫性。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

川普嗆提高關稅 要歐盟7/4前批准貿易協議

美國總統川普七日在自創社媒真實社群發文揚言，歐盟必須在七月四日前批准美歐貿易協議，否則將面臨更高關稅。

10%關稅違法 學者：川普可用232條款對半導體開刀

美國總統川普課徵全球百分之十關稅，被美國國際貿易法庭裁定不合法。學者表示，川普可能運用「一九六二年貿易擴張法」二三二條規定，針對他國稀土、半導體、鋼鐵、鋁與國防供應鏈開刀，面對判決也可能上訴要求暫停執行；川普一定續打關稅戰，除非更多美國企業或直接繳納川普全球關稅的州，主動出面和聯邦打官司，否則美國海關仍會課額外關稅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。