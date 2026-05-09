美法庭裁定…川普10%關稅違法 企業可援引提告

白宮未經美國國會授權下發動貿易戰，在美國法院又受挫。美國國際貿易法庭七日裁定，總統川普對絕大多數進口商品徵收百分之十關稅的政策缺乏正當性。法官主張，他二月徵收該關稅時，錯誤引用上世紀通過的「貿易法」。

國貿法庭合議庭七日以兩票對一票裁定提告的中小企業勝訴。對此，美國玩具製造商「Basic Fun!」執行長弗爾曼聲明，對仰賴全球製造業提供安全、可負擔商品的美企來說，實為重大勝利，「我們深感欣慰」；該裁定對必須因應全球供應鏈的公司，帶來急需的穩定。

國貿法庭也禁止聯邦政府對華盛頓州進口商品徵收關稅，理由是該州為唯一聲稱業已或即將支付此一全球關稅的州。根據該裁定，被告必須在五天內執行，並對提告的進口商退還已支付的關稅。

由於川普政府一直將全面開徵關稅定調為臨時性措施，旨在協助川普爭取更多時間祭出效期更久的更高關稅，因此七日裁定出爐後，川普第二任的關稅政策將何去何從仍不明朗。美國司法部可能將本案上訴至聯邦巡迴上訴法院。

川普去年回任後，援引美國國際緊急經濟權力法對全球貿易夥伴開徵關稅，二月廿日被聯邦最高法院裁定違憲後，聯邦政府收取的一千多億美元關稅稅收已展開退稅程序。

川普的對等關稅被聯邦最高法院推翻當天，白宮迅速採取行動，改援引一九七四年貿易法中未曾用過的第一二二條開徵百分之十全球關稅，並於二月廿四日生效，預定七月下旬到期。第一二二條允許白宮在美國發生重大且嚴重的國際收支逆差與面臨國際支付基本問題時，得以徵收最高百分之十五的關稅、最長一五○天。

美國多州與中小企業隨即於今春對百分之十全球關稅措施興訟，主張川普政府推出此一新關稅旨在規避聯邦最高法院具里程碑意義的上述裁定。

紐約時報七日報導，國貿法庭雖宣告全球關稅於法無據，但只明確禁止聯邦政府向提告的中小企業徵收，實際影響可能有限。

不過，華爾街日報報導說，國貿法庭雖未發布全國性禁制令，但由於已裁定總統越權，因此其他進口商也可援引該裁定向法院提告，使聯邦政府難以對更多其他進口商維持此一臨時性關稅。