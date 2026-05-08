川普全球10%關稅 遭判違法

美國總統川普未經國會授權發動貿易戰的做法，在法院再次遭遇挫敗。美國國際貿易法院（CIT）7日裁定，川普今年2月依1974年貿易法第122條，對絕大多數進口商品徵收10%關稅的政策，缺乏正當性。

全美多州與小型企業團體，今春對川普10%關稅政策興訟。CIT於7日以2票對1票，裁定挑戰關稅的企業勝訴。川普2025年援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對全球貿易夥伴開徵關稅，今年2月20日遭最高法院裁定違憲。當天白宮迅速採取行動，援引1974年貿易法第122條，開徵10%全球關稅，2月24日生效，預定7月底到期。第122條允許白宮在美國發生重大且嚴重的國際收支逆差、面臨國際支付基本問題時，得以徵收高達15%關稅，實施時間最長150天，但在此之前從未動用過。

美徵全球關稅10%違法相關重點

紐約時報分析，川普政府可能上訴。由於川普政府一直把全面開徵關稅定調為臨時措施，目的是為爭取更多時間，使用法律權限祭出效期更久的更高關稅。

玩具製造商Basic Fun執行長弗爾曼說，對於依賴全球製造業來提供安全、負擔得起產品的美國企業來說，這項裁決實為重大勝利。該公司與香料販售業者Burlap & Barrel對新關稅提出挑戰。

CIT禁止川普政府對這兩家公司進口的商品課徵關稅，並命令政府退還這些進口商已繳納的關稅，且須附帶利息。法院也禁止政府對華盛頓州進口的商品課徵關稅，因為華盛頓州是唯一聲稱已經或即將支付這些新關稅的州。

雖然法院並未發布全國性的禁制令，但其裁決可能會使政府難以繼續對其他進口商維持這些關稅。