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美就業穩中透堅、失業率持平 經濟學者估不降息
美國4月就業穩中透堅，非農業就業人數增加11.5萬人，遠優於預估，是近一年首次連續兩個月就業都增加；失業率持平。經濟學者認為就業持穩，顯示聯準會（Fed）近期內沒有調整利率的急迫性。
美國勞工部勞動統計局8日公布，4月非農業就業增量，高於預估的6.5萬人，比3月時增加18.5萬人（修正數）的超強數字更加「正常」。2月及3月的就業人數共下修1.6萬人，主要是2月下修2.3萬人，3月則上修7,000人；2-4月就業移動平均數為每月增加4.8萬人，略低於前期的每月6.3萬人增量。
經濟學者指出，就業人數繼3月激增18.5萬人之後，4月再度穩健增加，顯示美國勞動市場正恢復穩定中，且迄未受到中東戰爭的打擊。儘管企業雇用需求仍低，但減稅正激勵消費支出，及企業投資帶來順風，與油價上漲可能導致通膨升溫，因此Fed並無理由急於降息。
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