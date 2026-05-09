聽新聞
0:00 / 0:00

OpenAI估值遭挑戰！Anthropic即將逼近1兆美元

聯合報／ 編譯季晶晶／綜合報導
Anthropic傳正洽談最高500億美元融資，估值將上看近1兆美元。法新社
Anthropic傳正洽談最高500億美元融資，估值將上看近1兆美元。法新社

人工智慧（ＡＩ）新創公司Anthropic正評估於今年夏季籌集數百億美元，以大幅擴充運算能力。根據金融時報引述知情人士報導，此輪融資預計以約九千億美元的募資前估值進行，最高籌資五百億美元，可能在兩個月內完成。屆時，Anthropic估值將逼近一兆美元，超越OpenAI今年三月募資後約八千五百二十億美元的估值。

知情人士指出，Anthropic今年二月估值仍約三千八百億美元，但隨營收快速成長，已吸引到Dragoneer、General Catalyst與Lightspeed Venture Partners等投資人興趣，「市場資金準備好全力投入Anthropic，只等該公司點頭」。

Anthropic年化營收（依近幾周營收推算全年）預計將突破四百五十億美元，是去年底九十億美元的五倍。

Anthropic首次公開募股（ＩＰＯ）最快可能在今年底登場，投資人急於在此前建立部位，部分現有股東甚至在公司尚未正式啟動募資前，就已要求參與此輪融資。

報導指出，Anthropic正籌備龐大資金，以支應大規模擴充運算能力。該公司近幾周面臨供應限制，已影響服務客戶的能力，而隨著新ＡＩ模型Mythos更廣泛發布，對運算資源的需求還將進一步增加。Mythos目前僅開放少數合作夥伴使用。

Anthropic財務長拉奧目前正與投資人接觸，但尚未敲定條件，也不保證交易一定成局。

金融時報 AI OpenAI IPO

延伸閱讀

SpaceX攻太空AI 攜手Anthropic建造資料中心 台鏈樂

SpaceX揪大咖攻太空AI 一改先前保守態度 引爆台鏈新商機

創見董座束崇萬：AI不是泡沫 台灣是AI最大受惠者

AI熱潮帶動全球股市漲勢「東升西降」 台韓日股成為新重心

相關新聞

美法庭裁定…川普10%關稅違法 企業可援引提告

白宮未經美國國會授權下發動貿易戰，在美國法院又受挫。美國國際貿易法庭七日裁定，總統川普對絕大多數進口商品徵收百分之十關稅的政策缺乏正當性。法官主張，他二月徵收該關稅時，錯誤引用上世紀通過的「貿易法」。

10%關稅違法 學者：川普可用232條款對半導體開刀

美國總統川普課徵全球百分之十關稅，被美國國際貿易法庭裁定不合法。學者表示，川普可能運用「一九六二年貿易擴張法」二三二條規定，針對他國稀土、半導體、鋼鐵、鋁與國防供應鏈開刀，面對判決也可能上訴要求暫停執行；川普一定續打關稅戰，除非更多美國企業或直接繳納川普全球關稅的州，主動出面和聯邦打官司，否則美國海關仍會課額外關稅。

美伊爆新衝突…油價震盪 市場解讀「擦槍走火」

美國與伊朗爆發新一輪衝突，伊朗攻擊航行荷莫茲海峽的美軍軍艦，美軍則攻擊伊朗境內軍事設施，且相互指責對方先開火，但美國總統川普淡化這起衝突的影響，美伊停火協議依然有效，促使市場認為事件只是「擦槍走火」，但仍保持警戒，布蘭特油價暴衝逾2%後回落，維持在100美元之上。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

聯合國蔬菜油、肉類上漲糧價指數攀三年新高

聯合國糧農組織（FAO）糧食價格指數4月達三年多來頂峰，比3月增1.6%，比去年同期升2.5%，因蔬菜油、肉類等上漲。高油價帶動生質燃料需求增加，使蔬菜油比3月漲5.9%。

川普嗆提高關稅 要歐盟7/4前批准貿易協議

美國總統川普七日在自創社媒真實社群發文揚言，歐盟必須在七月四日前批准美歐貿易協議，否則將面臨更高關稅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。