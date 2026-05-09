美伊爆新衝突…油價震盪 市場解讀「擦槍走火」

美國與伊朗爆發新一輪衝突，伊朗攻擊航行荷莫茲海峽的美軍軍艦，美軍則攻擊伊朗境內軍事設施，且相互指責對方先開火，但美國總統川普淡化這起衝突的影響，美伊停火協議依然有效，促使市場認為事件只是「擦槍走火」，但仍保持警戒，布蘭特油價暴衝逾2%後回落，維持在100美元之上。

美軍中央司令部（CENTCOM）聲明指出，在美國海軍多艘驅逐艦7日通過荷莫茲海峽前往阿曼灣期間，遭遇伊朗「無端發動」的攻擊，伊朗當時發射多枚飛彈與無人機，並出動小型快艇，但被全數攔截，沒有美軍資產遭擊中。

美伊擦槍走火事件

美軍也以自衛名義展開反擊，打擊負責攻擊美軍的伊朗軍事設施，包括飛彈與無人機發射陣地、指揮控制據點，以及情報、監視與偵察節點，但強調無意升高衝突，仍維持部署並準備保護美軍部隊。

伊朗則指責美國違反停火協議，襲擊一艘伊朗油輪和另一艘船舶，並且空襲格什姆港（Qeshm）、阿巴斯港（Bandar Abbas）及班達爾卡爾甘（Bandar Kargan），因而對美國軍艦反擊。伊朗媒體報導，在數小時交火後，伊朗島嶼與荷莫茲海峽沿岸城市回歸正常。阿聯則表示，攔截來自伊朗新一波飛彈與無人機攻擊。

川普稍後說，針對伊朗目標報復性打擊只是「小教訓」（love tap），但「停火仍在進行中，目前依然有效」，他也淡化伊朗的行動，形容為「無足輕重的騷擾」。

在美伊交火消息傳出後，布蘭特油價8日盤中急漲2.5%，之後隨著川普淡化衝突，漲幅收斂至0.5%，報每桶100.54美元。

不過，伊朗持續試圖展現對荷莫茲海峽的掌控，8日扣押一艘中國大陸擁有的油輪，指稱「試圖擾亂伊朗石油出口與國家利益」。