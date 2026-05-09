任天堂Switch 2 將漲價

任天堂8日表示，9月1日起將調漲Switch 2遊戲主機的全球價格，美國從450美元調高至500美元，並且坦承今年度的Switch 2利潤承受壓力。

台灣任天堂官網也在官網發出公告表示，「Switch 2預定於2026年9月起變更建議售價」，而確定日期及最新建議售價則在日後公布。

任天堂同日發布的今年度（今年4月-明年3月）財測意外偏悲觀，預估營業利益為3,700億日圓（24億美元），遠低於分析師平均預估的4,800億日圓，預期Switch 2銷量為1,650萬台，也令市場失望。任天堂解釋，部分原因在於Switch 2上市初期幾個月的銷售激增。

Switch 2新機去年6月剛上市時，部分消費者擔心美國關稅可能導致未來價格上揚，因而提前購買。於是創下家用遊戲主機史上最快銷售速度。

任天堂今年勢須高度依賴軟體業務為主要收入來源，因為過去六個月以來，全球電子零組件短缺推升成本，提高硬體業務的挑戰。

伊朗戰爭也已提高運輸與物流成本。任天堂預期，記憶體與原材料價格上漲，將對業務造成約1,000億日圓的衝擊。