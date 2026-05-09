聽新聞
0:00 / 0:00

任天堂Switch 2 將漲價

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

任天堂8日表示，9月1日起將調漲Switch 2遊戲主機的全球價格，美國從450美元調高至500美元，並且坦承今年度的Switch 2利潤承受壓力。

台灣任天堂官網也在官網發出公告表示，「Switch 2預定於2026年9月起變更建議售價」，而確定日期及最新建議售價則在日後公布。

任天堂同日發布的今年度（今年4月-明年3月）財測意外偏悲觀，預估營業利益為3,700億日圓（24億美元），遠低於分析師平均預估的4,800億日圓，預期Switch 2銷量為1,650萬台，也令市場失望。任天堂解釋，部分原因在於Switch 2上市初期幾個月的銷售激增。

Switch 2新機去年6月剛上市時，部分消費者擔心美國關稅可能導致未來價格上揚，因而提前購買。於是創下家用遊戲主機史上最快銷售速度。

任天堂今年勢須高度依賴軟體業務為主要收入來源，因為過去六個月以來，全球電子零組件短缺推升成本，提高硬體業務的挑戰。

伊朗戰爭也已提高運輸與物流成本。任天堂預期，記憶體與原材料價格上漲，將對業務造成約1,000億日圓的衝擊。

任天堂 美國 Switch

延伸閱讀

任天堂Switch 2也漲價！日本變貴2千元 台灣公告「2026年9月起」調整定價

記憶體晶片價格飆　任天堂宣布Switch 2將漲價

Sony 遊戲主機銷售面臨記憶體價格上漲壓力 今年銷售前景不明

任天堂Nintendo eShop春日遊玩祭優惠！Switch 2遊戲最高打3折

相關新聞

美法庭裁定…川普10%關稅違法 企業可援引提告

白宮未經美國國會授權下發動貿易戰，在美國法院又受挫。美國國際貿易法庭七日裁定，總統川普對絕大多數進口商品徵收百分之十關稅的政策缺乏正當性。法官主張，他二月徵收該關稅時，錯誤引用上世紀通過的「貿易法」。

10%關稅違法 學者：川普可用232條款對半導體開刀

美國總統川普課徵全球百分之十關稅，被美國國際貿易法庭裁定不合法。學者表示，川普可能運用「一九六二年貿易擴張法」二三二條規定，針對他國稀土、半導體、鋼鐵、鋁與國防供應鏈開刀，面對判決也可能上訴要求暫停執行；川普一定續打關稅戰，除非更多美國企業或直接繳納川普全球關稅的州，主動出面和聯邦打官司，否則美國海關仍會課額外關稅。

美伊爆新衝突…油價震盪 市場解讀「擦槍走火」

美國與伊朗爆發新一輪衝突，伊朗攻擊航行荷莫茲海峽的美軍軍艦，美軍則攻擊伊朗境內軍事設施，且相互指責對方先開火，但美國總統川普淡化這起衝突的影響，美伊停火協議依然有效，促使市場認為事件只是「擦槍走火」，但仍保持警戒，布蘭特油價暴衝逾2%後回落，維持在100美元之上。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

聯合國蔬菜油、肉類上漲糧價指數攀三年新高

聯合國糧農組織（FAO）糧食價格指數4月達三年多來頂峰，比3月增1.6%，比去年同期升2.5%，因蔬菜油、肉類等上漲。高油價帶動生質燃料需求增加，使蔬菜油比3月漲5.9%。

川普嗆提高關稅 要歐盟7/4前批准貿易協議

美國總統川普七日在自創社媒真實社群發文揚言，歐盟必須在七月四日前批准美歐貿易協議，否則將面臨更高關稅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。