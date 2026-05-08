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持股砍到剩1%！這檔績效超狂避險基金大賣微軟 加碼字母公司股票
金融時報報導，全球最大、績效最佳的避險基金之一TCI公司將持有的80億美元微軟股票幾乎拋售一空，對投資人表示，人工智慧（AI）將對微軟在軟體產品領域的主導地位構成威脅；TCI並加碼字母公司股票。
TCI去年底時持有的微軟股票占投資組合總額的10%，但到今年3月底時已降到僅1%。TCI負責人霍恩在寫給投資人的信中表示，「我們減少對微軟的投資，因為AI快速進步，為微軟未來的競爭地位帶來不確定性」。
信中並指出，「我們主要是擔心微軟的Office生產力軟體；AI能夠改變既有的工作流向，並產生新的生產力平台，而且我們還看到微軟雲端部門Azure的風險」。
今年來微軟股價下跌14%，因為投資人擔心微軟將龐大AI投資商業化的能力。
信函中並顯示，今年第1季TCI持有字母公司股票占資產組合比重由3%提高到5%，是TCI目前最大的科技股部位。
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