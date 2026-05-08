快訊

美股早盤／4大指數齊漲！非農就業報告優於預期 台積電ADR平盤遊走

母親節前財神送大禮！大樂透頭獎1億1注獨得 獎落這縣市

聽新聞
0:00 / 0:00

持股砍到剩1%！這檔績效超狂避險基金大賣微軟 加碼字母公司股票

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
全球最大、績效最佳的避險基金之一TCI公司將持有的80億美元微軟股票幾乎拋售一空。路透
全球最大、績效最佳的避險基金之一TCI公司將持有的80億美元微軟股票幾乎拋售一空。路透

金融時報報導，全球最大、績效最佳的避險基金之一TCI公司將持有的80億美元微軟股票幾乎拋售一空，對投資人表示，人工智慧（AI）將對微軟在軟體產品領域的主導地位構成威脅；TCI並加碼字母公司股票。

TCI去年底時持有的微軟股票占投資組合總額的10%，但到今年3月底時已降到僅1%。TCI負責人霍恩在寫給投資人的信中表示，「我們減少對微軟的投資，因為AI快速進步，為微軟未來的競爭地位帶來不確定性」。

信中並指出，「我們主要是擔心微軟的Office生產力軟體；AI能夠改變既有的工作流向，並產生新的生產力平台，而且我們還看到微軟雲端部門Azure的風險」。

今年來微軟股價下跌14%，因為投資人擔心微軟將龐大AI投資商業化的能力。

信函中並顯示，今年第1季TCI持有字母公司股票占資產組合比重由3%提高到5%，是TCI目前最大的科技股部位。

微軟 Office 金融時報

延伸閱讀

字母市值飆 衝上4.65兆美元、穩坐全球第二 追趕龍頭輝達

上季EPS創高，本季營收逆勢季增10%，這檔AI股收復年線，訂單接到年底，中長線買點浮現？

OpenAI vs. Anthropic誰優？全球前兩大獨角獸爭鬥資本市場

AI 熱潮帶動全球股市漲勢「東升西降」 台韓日股成為新重心

相關新聞

美股早盤／4大指數齊漲！非農就業報告優於預期 台積電ADR平盤遊走

美國上月非農就業報告比預期優異，激勵美股四大指數8日早盤全面上漲，投資人也持續緊盯美伊戰爭的最新動向。

台積、三星股價漲到何時？「這指標」顯示AI投資馬拉松尚未看到終點

從台積電、日本的軟體銀行，到南韓記憶體大廠SK海力士和三星電子，亞洲科技股漲勢如虹，反映人工智慧（AI）資本支出仍在漲潮。分析師指出，一項指標顯示，這場AI馬拉松尚未看到終點線，也沒跡象顯示參賽者筋疲力盡。

穩中透堅！美國4月就業數據出爐 顯示Fed並無降息急迫性

美國4月就業穩中透堅，非農業就業人數增加11.5萬人，遠優於預估，且是近一年來首次連兩個月增加，失業率持平，經濟學者認為就業數據並未顯示聯準會（Fed）近期內有調整利率的急迫性。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

持股砍到剩1%！這檔績效超狂避險基金大賣微軟 加碼字母公司股票

金融時報報導，全球最大、績效最佳的避險基金之一TCI公司將持有的80億美元微軟股票幾乎拋售一空，對投資人表示，人工智慧（AI）將對微軟在軟體產品領域的主導地位構成威脅；TCI並加碼字母公司股票。

美國4月就業數據怎麼解讀？ 從5重點透視「好消息」中的隱憂

美國4月非農新增就業人數大幅優於預期，乍看下是好消息，但與本周其他數據合併來看，未來經濟展望仍潛藏著隱憂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。