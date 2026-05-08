美股早盤／4大指數齊漲！非農就業報告優於預期 台積電ADR平盤遊走

美國上月非農就業報告比預期優異，激勵美股四大指數8日早盤全面上漲，投資人也持續緊盯美伊戰爭的最新動向。

道瓊工業指數早盤漲百點或約0.2%、標普500指數漲0.5%、那斯達克綜合指數漲約1%、費城半導體指數強漲3%、台積電ADR在平盤附近狹幅波動。

美國勞工部統計局8日公布，4月非農就業人數新增11.5萬人，遠高於市場預期的5.5萬人，上月失業率則持穩於4.3%，合乎預期。市場也受晶片股推升，美光股價上漲近7%、高通漲逾5%，有望連續四天收漲。

國際油價小幅走高，西德州中級原油期貨上漲0.3%報每桶約95美元，此前美國與伊朗在荷莫茲海峽交火，雙方都聲稱是對方先動手。美國中央司令部表示，當三艘美國海軍驅逐艦通過該水道時，美軍「阻止了伊朗無端發動的攻擊，並進行自衛性反擊」。美國總統川普則表示停火仍然有效。

展望後市，PNC資產管理公司首席投資策略師馬永裕預期，企業獲利動能將持續延燒。

馬永裕表示：「這波漲勢的基礎相當廣泛。市場與分析師仍預期，第2季、第3季與第4季的企業獲利年增率將達20%、甚至更高。因此，我們尚未看到市場預期動能出現降溫跡象。雖然個別表現確實存在差異，但整體獲利動能依舊相當強勁。」