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美伊戰爭瑞航受益 首季獲利為去年同期近10倍

中央社／ 蘇黎世8日專電

受惠亞洲航線需求增加與燃油避險策略，瑞航首季獲利飆升至3000萬瑞郎，為去年同期近10倍之多。不過，燃油成本上升、供應風險與機隊老化仍導致維修費攀升壓力。瑞航強調，全年營運仍可望成長，並繼續推動節流以維持可負擔的票價。

瑞士國際航空（SWISS）利潤由去年首季的330萬瑞郎（約新台幣1.33億元），大幅提升至今年的3000萬瑞郎（約新台幣12億959萬元）。瑞航執行長費林格（Jens Fehlinger）近日在記者會中表示：「瑞航通常第一季的營收偏弱，今年卻展現穩健的表現。」

根據記者會發布的資訊，瑞航亞洲航線因中東地區航空公司大量航班停飛或減班而受惠。即使航程因此變長，許多顧客仍願意「繞遠路飛行」，因此改搭瑞航。瑞航今年首季航班共起飛約3萬架次，比去年同期減少7.1%，不過成功提升飛機載客率與使用效率。

瑞航財務長韋柏（Dennis Weber）表示，瑞航因應局勢已針對約80%的燃油需求進行避險（Hedging），以降低油價波動衝擊，這比例高於其他航空公司，但仍有約20%燃油受市場價格波動影響，預期第2季將明顯感受成本上升壓力，也必須面臨燃油供應短缺的風險，目前正提前規劃多種應變措施，以降低風險。

他說明，第一季向來是航空業最弱的一季，而航空公司大部分獲利通常來自其餘季度。若亞洲或非洲部分地區燃油供應吃緊，航空公司將以航班調度來應對。必要時會安排中途加油停靠，另一項可行措施則是在瑞士境內儲備燃油庫存。

他坦言，目前瑞航部分的機隊已進入第2個十年服役期，因此維修與保養需求增加，若再再加上通膨與市場價格上升，持續推升維修成本，恐造成營運壓力。

此外，自美伊戰爭爆發以來，瑞航已開始推動節流措施，並計畫進一步削減成本。費林格表示，若希望票價仍維持在民眾可負擔範圍內，則必須進一步節流。目前瑞航預期全年營運仍維持成長，對情勢保持樂觀。

中東 航線 美伊戰爭

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