穩中透堅！美國4月就業數據出爐 顯示Fed並無降息急迫性

美國4月就業穩中透堅，非農業就業人數增加11.5萬人，遠優於預估，且是近一年來首次連兩個月增加，失業率持平，經濟學者認為就業數據並未顯示聯準會（Fed）近期內有調整利率的急迫性。

就業報告主要數據如下：

4月非農業就業增量高於預估的6.5萬人，比3月時增加18.5萬人（修正數）的超強數字低一點；民間部門就業增加12.3萬人，也高於預估的7.5萬人；製造業就業微減2,000人，低於預估的3,000人，不如3月時的1.5萬人增量。2月及3月的就業人數總共下修1.6萬人；2-4月就業移動平均數為每月增加4.8萬人，略低於前期的每月6.3萬人增量。

平均時薪比3月提高0.2%，低於預估的0.3%，與3月時的升幅相同；比去年同期上升3.6%，低於預估的3.8%，但高於3月時的3.4%（修正數）升幅；平均每周工時為34.3小時，高於預估及3月時的34.2小時。

失業率維持4.3%，符合預估；勞動參與率再降0.1個百分點，為61.8%；就業不足率上升0.2個百分點，顯示兼職人數增加。

經濟學者指出，就業報告顯示勞動市場並未受到中東戰爭的打擊，而多家大企業宣布裁員計畫也並未使就業惡化，加上油價上漲可能導致通膨升溫，因此Fed並無理由急於降息。