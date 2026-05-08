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台積、三星股價漲到何時？「這指標」顯示AI投資馬拉松尚未看到終點

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
從台積電到南韓三星電子，亞洲人工智慧（AI）概念股漲勢如虹，反映AI資本支出仍在漲潮，目前為止投資報酬仍高於融資成本。美聯社
從台積電到南韓三星電子，亞洲人工智慧（AI）概念股漲勢如虹，反映AI資本支出仍在漲潮，目前為止投資報酬仍高於融資成本。美聯社

台積電、日本的軟體銀行，到南韓記憶體大廠SK海力士三星電子，亞洲科技股漲勢如虹，反映人工智慧（AI）資本支出仍在漲潮。分析師指出，一項指標顯示，這場AI馬拉松尚未看到終點線，也沒跡象顯示參賽者筋疲力盡。

香港龍洲經訊首席美國經濟學家鄧耶說，尚未見到AI泡沫洩氣跡象，距離顯露疲態還早得很，所以這個AI資本投資周期可望持續火熱，唯一可能讓這場AI盛宴驟然停止的情況尚未出現。

MarketWatch報導，鄧耶8日在報告中指出，著名的「維克塞爾利差」（Wicksellian Spread）指標顯示，讓美國企業不得不砸巨額資本支出的必要條件依然存在。這個以瑞典經濟學家維克塞爾命名的指標，是「投入資本報酬率」（ROIC）減去「加權平均資金成本」（WACC）得到的差額，藉以衡量企業投資是否在創造價值。

鄧耶強調，目前為止，「維克塞爾利差」仍呈現正值，意味已投入資本的報酬率仍高於資金成本。但若這個差額降到比20年中間值還低，就要擔心了。由於現階段數值仍比那個警戒水準至少高出70個基點，亞洲AI概念股大漲有理。

那麼，什麼情況發生，就會讓AI資本支出周期急踩煞車？鄧耶說，一大威脅是「維克塞爾利差」日益縮小，可能是通膨升高使然。倘若荷莫茲海峽封閉危機持續推升油價，就可能導致利率走高。

另一個威脅也許是發電不足，使布建AI基礎設施受限。美國能源資訊署（EIA）預測，電力供不應求情況也許還會持續一段時日。因此，鄧耶認為，現在投資美國的電網股、天然氣公司和太陽能與風力發電公司，是明智的策略。

鄧耶總結說：「基本面因素仍有利於延續美國AI資本熱潮，對科技和電力概念股是利多消息。市場動能也有利。估值雖然不誘人，但也不像2000年（達康泡沫爆破時）那麼離譜。」

龍洲經訊同日發表的另一份報告顯示，儘管市場對Meta、甲骨文（Oracle）投入巨額AI資本支出的疑慮加深，美國至今仍有至少三大資本來源尚未動用。

首先是停泊在貨幣市場基金的7.6兆美元，只要條件吸引人，就可能重新導向AI。其次，美國鬆綁銀行監管法規，據研究公司Alvarez & Marsal估計，這可能釋出金額上看2.6兆美元的新放款量能。三，美國政府為了在AI爭霸中持續領先中國大陸，也可能撥款支持國內AI產業。

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