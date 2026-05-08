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川普稱「輕輕一碰」美伊衝突引發和談疑慮 亞股多收低

中央社／ 香港8日綜合外電報導
美國與伊朗昨天在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）交火，使外界對結束戰爭和重啟荷莫茲海峽的希望受到衝擊，亞股今天多收低。 法新社
美國與伊朗昨天在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）交火，使外界對結束戰爭和重啟荷莫茲海峽的希望受到衝擊，亞股今天多收低。 法新社

美國伊朗昨天在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）交火，使外界對結束戰爭和重啟荷莫茲海峽的希望受到衝擊，亞股今天多收低。

法新社報導，市場日益樂觀預期這個持續10週的中東衝突即將落幕，帶動全球股市本週以來寫下強勁表現。

然而，昨天傳出美軍對伊朗軍事目標發動空襲，以回應美國海軍3艘驅逐艦遇襲一事，對於僅維持1個月的停火協議構成威脅，連帶抑制市場風險追逐情緒。

伊朗軍方作戰指揮部哈塔姆安比亞中央總部（Khatam Al-Anbiya）指控美方違反停火協議，稱美軍對1艘油輪和另一艘船發動攻擊。

美國總統川普（Donald Trump）在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「如果他們不盡快簽署協議，未來我們會更猛烈、更強硬地打擊他們！」

川普告訴記者停火仍有效，並試圖淡化這次交火。根據這名記者社群媒體發文，川普說「這只是輕輕一碰」。伊朗國家媒體在空襲過後也表示局勢已恢復正常。

亞股方面，東京、香港、台北、雪梨、威靈頓及馬尼拉股市均收黑，首爾股市小幅收高；上海股市大致與前一天持平。

澳洲金融服務公司「激石集團」（PepperstoneGroup）分析師魏斯頓（Chris Weston）表示：「地緣政治消息再度證明，通往長久協議之路崎嶇難行。」他補充說，交易者過去幾天被迫重新考慮有關局勢演變及荷莫茲海峽航運恢復正常的假設。

投資人也正關心預計今晚出爐的美國勞動市場數據，盼藉此一窺戰爭和物價飆升對經濟的衝擊。

伊朗 中東 荷莫茲海峽 亞股 美國 川普

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