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泰AI國家隊涉入！美超微伺服器內含輝達晶片走私陸 阿里巴巴為客戶之一

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
美國政府經調查後懷疑泰國一家公司走私輝達（Nvidia）晶片給阿里巴巴。路透
美國政府經調查後懷疑泰國一家公司走私輝達（Nvidia）晶片給阿里巴巴。路透

知情人士透露，泰國國家AI計畫背後的一家關鍵公司，涉嫌協助走私價值數十億美元、內含輝達先進晶片美超微電腦公司伺服器到中國大陸，而阿里巴巴是眾多終端客戶之一。

今年美國檢察官大致說明了這套手法，指控美超微的共同創辦人涉及與一家未透露名稱的東南亞公司，以及一群「不斷更動的」第三方中間商合作，違反美國貿易規定，轉移人工智慧（AI）半導體。

彭博資訊引述知情人士表示，這家被檢方標識為「公司─1」（Company-1）的東南亞公司，是總部位於曼谷的OBON。知情人士指出，在賣給OBON的25億美元伺服器中，有一部分流向了中國AI龍頭企業阿里巴巴。

檢察官在3月的起訴書中詳述了整個走私行動的指控，並導致美超微股價在3月20日暴跌33%。這也是華府自2022年首次限制輝達晶片出口中國以來，最大一次晶片走私掃蕩行動。

這份起訴書並未提及OBON或阿里巴巴的名字，美國當局也未公開指控它們有任何不當行為。起訴本案的紐約南區聯邦檢察官辦公室以及在調查過程中扮演核心角色的美國商務部工業與安全局均拒絕置評。

阿里巴巴發言人表示：「阿里巴巴與美超微、OBON或起訴書中可能提及的任何第三方中間商均無任何業務關係。我們沒有參與任何所謂的走私活動。」但該發言人並未直接回答阿里巴巴目前是否在中國使用或曾經使用過被禁的輝達晶片。

OBON是一家在科技圈外鮮為人知的公司，根據一份2024年5月的新聞稿，該公司負責打造了泰國主權雲端龍頭Siam AI。OBON當時表示，將在曼谷的一座小型資料中心部署輝達伺服器，以協助OBON推出Siam AI雲端平台，並徹底改變泰國的AI發展藍圖。

Siam AI隨後獲指定為泰國第一個輝達官方雲端合作夥伴，並邀請輝達執行長黃仁勳出席一場以主權AI為主題的活動，該公司執行長拉塔納蓬（Ratanaphon Wongnapachant）並於2024年12月與黃仁勳進行了一場爐邊談話。

拉塔納蓬是前總理塔信的姪子，他至少在2024年5月之前一直擔任OBON執行長。雖然OBON與Siam AI的發展時程交錯重疊，但目前尚不清楚兩者是否維持業務關係。拉塔納蓬受訪時說，他在創立Siam AI時就已離開OBON，因此無法評論OBON涉嫌走私一事，「我只能回答關於Siam AI的情況，就是該公司並未參與此事」，他並強調Siam AI進口圖形處理器（GPU）僅供自已使用。但消息人士指出，OBON是Siam AI在泰國採購AI伺服器的供應商之一。

美超微 泰國 阿里巴巴 輝達 美國 走私 晶片

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