快訊

兒子帶頭打人？前立委遭30惡煞圍毆倒地 北港朝天宮董座回應

「什麼時候變一言堂？」軍購三讀 趙少康示警鄭麗文：別搞到令不出黨中央

吳慷仁被問「搞台獨」？親上火線回應 推眼鏡符號微博炸鍋

聽新聞
0:00 / 0:00

臨門一腳！美股漲勢靠AI+基本面4利多 差這步將湧「奔牛」行情

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國股市7日小幅回檔，周線仍走高，標普500指數眼看只差臨門一腳就破天荒漲上7,400點。分析師認為這波漲勢不只反映對人工智慧（AI）的憧憬，另有強大的基本面因素支撐。歐新社
美國股市7日小幅回檔，周線仍走高，標普500指數眼看只差臨門一腳就破天荒漲上7,400點。分析師認為這波漲勢不只反映對人工智慧（AI）的憧憬，另有強大的基本面因素支撐。歐新社

美國股市7日小幅回檔，周線仍走高，標普500指數日前甚至只差臨門一腳就破天荒漲上7,400點。即使荷莫茲海峽至今未重啟，美股照樣從3月低谷強彈，分析師認為這波漲勢不只反映對人工智慧（AI）的憧憬，另有強大的基本面支撐。

許多人擔心美股反彈得太猛太快，且漲勢過度集中在半導體股和AI概念股。但法國興業銀行策略師卡布拉指出，驅動美股這波反彈的因素相對單純，且有穩固的基本面因素支撐，包括美企第1季財報結果遠優於預期，促使華爾街分析師紛紛調高獲利預測。他認為，更重要的是，這些利多因素也適用於非AI概念股。

卡布拉接受MarketWatch訪問時，就列舉五個理由說明美股為何近來表現如此亮麗：

一，每股盈餘超越預期：法興資料顯示，85%的標普500成分股公司每股盈餘優於預期，是五年來最佳表現。

二，利潤率擴增：過去三個月期間，64%的類股呈現利潤率擴增，亦即不論是科技公司還是非科技公司，利潤普遍提升。

三，獲利蒸蒸日上：73%的類股如今預估每股盈餘增幅可達二位數。

四，調高財測：未來12個月每股盈餘預測調高8%，營收預測上調4%。

五，AI需求旺盛：超大規模雲端服務業者（hyperscaler）每股盈餘和營收普遍超越華爾街預期。這些公司通常指微軟、Meta、亞馬遜、Google母公司Alphabet，卡布拉把甲骨文（Oracle）也包括在內。

卡布拉表示，獲利成長是美股這波多頭行情的定心錨。「大而美法案」財政刺激措施上路，加上AI資本支出持續熱絡，也為美股漲勢推波助瀾。

此外，聯準會（Fed）若是啟動新一波降息，美股可望從節節攀高，轉化為「奔牛」行情。

華爾街 荷莫茲海峽 美股 標普 美國

延伸閱讀

美股投資盛宴 五原因催動

AI 撐盤能撐多久？三大警訊考驗美股續漲動能

AI 效應 美股 ETF 好威 科技、電力等題材持續吸睛

美股收盤／三大指數收低 晶片股回落 美伊局勢不確定拖累市場

相關新聞

泰AI國家隊涉入！美超微伺服器內含輝達晶片走私陸 阿里巴巴為客戶之一

知情人士透露，泰國國家AI計畫背後的一家關鍵公司，涉嫌協助走私價值數十億美元、內含輝達先進晶片的美超微電腦公司伺服器到中國大陸，而阿里巴巴是眾多終端客戶之一。

臨門一腳！美股漲勢靠AI+基本面4利多 差這步將湧「奔牛」行情

美國股市7日小幅回檔，周線仍走高，標普500指數日前甚至只差臨門一腳就破天荒漲上7,400點。即使荷莫茲海峽至今未重啟，美股照樣從3月低谷強彈，分析師認為這波漲勢不只反映對人工智慧（AI）的憧憬，另有強大的基本面支撐。

捨舊愛、擁新歡？輝達相對費半指數表現2年最差 這檔飆漲逾200%

當前這波晶片股漲勢是達康泡沫時代以來最猛，但這回領頭衝鋒的並非人工智慧（AI）晶片霸主輝達（Nvidia）。事實上，這個全球市值王最近反倒拖累半導體股的整體表現。

台積電訂單滿到2028年 超微2奈米AI晶片將找三星救援

超微（AMD）據傳正在與三星電子深入洽談，要利用三星2奈米技術來生產其下一代人工智慧（AI）中央處理器（CPU）和加速器。由於台積電產能已經排滿到2028年，超微計劃透過與三星的交易來分散其2奈米貨源。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

川普稱「輕輕一碰」美伊衝突引發和談疑慮 亞股多收低

美國與伊朗昨天在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）交火，使外界對結束戰爭和重啟荷莫茲海峽的希望受到衝擊，亞股...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。