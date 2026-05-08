臨門一腳！美股漲勢靠AI+基本面4利多 差這步將湧「奔牛」行情

美國股市7日小幅回檔，周線仍走高，標普500指數日前甚至只差臨門一腳就破天荒漲上7,400點。即使荷莫茲海峽至今未重啟，美股照樣從3月低谷強彈，分析師認為這波漲勢不只反映對人工智慧（AI）的憧憬，另有強大的基本面支撐。

許多人擔心美股反彈得太猛太快，且漲勢過度集中在半導體股和AI概念股。但法國興業銀行策略師卡布拉指出，驅動美股這波反彈的因素相對單純，且有穩固的基本面因素支撐，包括美企第1季財報結果遠優於預期，促使華爾街分析師紛紛調高獲利預測。他認為，更重要的是，這些利多因素也適用於非AI概念股。

卡布拉接受MarketWatch訪問時，就列舉五個理由說明美股為何近來表現如此亮麗：

二，利潤率擴增：過去三個月期間，64%的類股呈現利潤率擴增，亦即不論是科技公司還是非科技公司，利潤普遍提升。

三，獲利蒸蒸日上：73%的類股如今預估每股盈餘增幅可達二位數。

四，調高財測：未來12個月每股盈餘預測調高8%，營收預測上調4%。

五，AI需求旺盛：超大規模雲端服務業者（hyperscaler）每股盈餘和營收普遍超越華爾街預期。這些公司通常指微軟、Meta、亞馬遜、Google母公司Alphabet，卡布拉把甲骨文（Oracle）也包括在內。