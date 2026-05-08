快訊

白衣惡煞闖住家…北港朝天宮前董座曾蔡美佐遭圍毆住院 廟方說話了

打伊朗打成「跛腳巨人」？陸專家疑美國恐已難保台 川普難壓習近平

任天堂Switch 2也漲價！日本變貴2千元 台灣公告這日起調整定價

聽新聞
0:00 / 0:00

韓媒：台積訂單滿到2028年 超微2奈米AI晶片將找三星救援

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
超微（AMD）據傳正在和三星洽談委託生產2奈米晶片，因台積電供應已排滿到2028年。 路透
超微（AMD）據傳正在和三星洽談委託生產2奈米晶片，因台積電供應已排滿到2028年。 路透

超微（AMD）據傳正在與三星電子深入洽談，要利用三星2奈米技術來生產其下一代人工智慧（AI）中央處理器（CPU）和加速器。由於台積電產能已經排滿到2028年，超微計劃透過與三星的交易來分散其2奈米貨源。

韓媒EDaily報導，三星已和超微就其2奈米製程技術展開了討論，內容重點為超微的2奈米晶片，將運用三星的製造能力來進行生產。該報導指出，三星正快速崛起成為台積電現有客戶的替代選項。

業內消息人士指出，在超微執行長蘇姿丰3月訪問南韓，參觀了三星位在平澤的晶圓代工廠後，這兩家公司便開始就2奈米晶片訂單展開討論。結果預計近期宣布。

超微近日宣布，其面向AI資料中心的CPU和繪圖處理器（CPU）獲得了大量訂單，供應緊俏將是該公司未來幾年必須面對的一個現實。

超微目前主要仰賴台積電的先進製程和封裝技術來生產晶片，該公司迄今的成功也完全仰賴著台積電，但由於如今台積電已面臨到供應瓶頸，其2奈米晶圓接到的訂單已排到2028年，這才讓超微計劃分散其晶片製造產能，與三星展開洽談。

早先報導指出，三星目前僅被視為台積電的「備援方案」，而非「替代方案」，因為雖然三星能生產2奈米GAA晶片，但目前良率仍比不上台積電。但三星與超微和特斯拉的交易將大幅提振其他客戶信心。

同時，英特爾也正角逐成為台積電的可行替代方案，許多客戶正爭相採用其14A、18A-P和EMIB技術。

超微 三星 三星電子

延伸閱讀

蘋果探索讓英特爾、三星參與設備晶片代工

降低對台積電依賴？傳蘋果正與Intel、三星初步洽談先進製程代工 尋求「第二選擇」

研調：台積電先進製程領先 3奈米產能估2026年底逾5奈米

產能吃緊 台積訂單傳外溢

相關新聞

捨舊愛、擁新歡？輝達相對費半指數表現2年最差 這檔飆漲逾200%

當前這波晶片股漲勢是達康泡沫時代以來最猛，但這回領頭衝鋒的並非人工智慧（AI）晶片霸主輝達（Nvidia）。事實上，這個全球市值王最近反倒拖累半導體股的整體表現。

任天堂全年財測欠佳…9月1日起調漲Switch 2售價 成本上漲衝擊利潤

任天堂今（8）日表示，9月1日起將調漲Switch 2遊戲主機的全球價格，從450美元調高至500美元，並且坦承今年度的Switch 2利潤承受壓力。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

韓媒：台積訂單滿到2028年 超微2奈米AI晶片將找三星救援

超微（AMD）據傳正在與三星電子深入洽談，要利用三星2奈米技術來生產其下一代人工智慧（AI）中央處理器（CPU）和加速器。由於台積電產能已經排滿到2028年，超微計劃透過與三星的交易來分散其2奈米貨源。

日股回落…美伊衝突升溫衝擊巿場情緒 AI概念股從大漲回吐

美國和伊朗新一波衝突打擊市場氣氛，加上人工智慧（AI）概念股從前一交易日的大漲回吐，東京股巿主要指數今天走跌

中東衝突和川普關稅夾擊 豐田預估全年營業利益將大減20%

日本汽車龍頭豐田汽車公布最新財報，上季營業利益近乎腰斬，表現遜於市場預期。該公司並大幅下修本年度獲利展望，主因中東衝突帶來的成本與供應不確定性，加上美國關稅壓力，拖累獲利表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。