韓媒：台積訂單滿到2028年 超微2奈米AI晶片將找三星救援

超微（AMD）據傳正在與三星電子深入洽談，要利用三星2奈米技術來生產其下一代人工智慧（AI）中央處理器（CPU）和加速器。由於台積電產能已經排滿到2028年，超微計劃透過與三星的交易來分散其2奈米貨源。

韓媒EDaily報導，三星已和超微就其2奈米製程技術展開了討論，內容重點為超微的2奈米晶片，將運用三星的製造能力來進行生產。該報導指出，三星正快速崛起成為台積電現有客戶的替代選項。

業內消息人士指出，在超微執行長蘇姿丰3月訪問南韓，參觀了三星位在平澤的晶圓代工廠後，這兩家公司便開始就2奈米晶片訂單展開討論。結果預計近期宣布。

超微近日宣布，其面向AI資料中心的CPU和繪圖處理器（CPU）獲得了大量訂單，供應緊俏將是該公司未來幾年必須面對的一個現實。

超微目前主要仰賴台積電的先進製程和封裝技術來生產晶片，該公司迄今的成功也完全仰賴著台積電，但由於如今台積電已面臨到供應瓶頸，其2奈米晶圓接到的訂單已排到2028年，這才讓超微計劃分散其晶片製造產能，與三星展開洽談。

早先報導指出，三星目前僅被視為台積電的「備援方案」，而非「替代方案」，因為雖然三星能生產2奈米GAA晶片，但目前良率仍比不上台積電。但三星與超微和特斯拉的交易將大幅提振其他客戶信心。

同時，英特爾也正角逐成為台積電的可行替代方案，許多客戶正爭相採用其14A、18A-P和EMIB技術。