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捨舊愛、擁新歡？輝達相對費半指數表現2年最差 這檔飆漲逾200%

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
輝達股價已從3月底觸及的2026年低點翻揚29%，但股價相對於費城半導體指數的比值已降到兩年來最低。美聯社
輝達股價已從3月底觸及的2026年低點翻揚29%，但股價相對於費城半導體指數的比值已降到兩年來最低。美聯社

當前這波晶片股漲勢是達康泡沫時代以來最猛，但這回領頭衝鋒的並非人工智慧（AI）晶片霸主輝達（Nvidia）。事實上，這個全球市值王最近反倒拖累半導體股的整體表現。

輝達今年來股價漲幅仍有14%，但相對於其他半導體股的表現已降到接近兩年來最弱。道瓊市場數據顯示，輝達股價相對於費城半導體指數的比值，7日徘徊在僅0.0187的低點附近。這個比值是以輝達股價除以費半指數總市值，在本周初一度觸及0.0179，是2024年4月來最低水準。

輝達股價已從3月30日跌落的2026年低點翻揚29%，但整體晶片股和其他AI概念股表現更強。同時期，費半指數從低點強彈61%，英特爾和美光更分別飆漲逾200%和126%

分析師指出，輝達股價最近表現相對遜色，可能受多重因素影響。美股今年漲勢分布更廣，已從近年領漲的科技股擴及其他類股。ClearBridge投資組合經理人萬德利就指出，投資資金已從先前集中押注AI超大規模雲端服務業者（hyperscaler），輪動到能源、原物料、公用事業等擁有耐久資產的類股。

Yardeni Research總裁雅德尼上月表示，科技股投資人重新調整資本配置，資金已從跌得鼻青臉腫的軟體股移出、轉進AI硬體股，而且現在更偏愛分散押注半導體與半導體設備股，不再獨鍾半導體市場霸主。

長久來被視為遙遙落後輝達的AI晶片第二選擇超微（AMD），今年來股價大漲89%。超微本周公布優於預期的第1季財報，得力於資料中心強勁成長，更為該股漲勢添加柴火。

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