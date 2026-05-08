快訊

民怨成功！LINE行事曆「藍色超連結」惱人功能可以關閉了 步驟一次看

TPBL／又有續集？高國豪才稱進入離婚協商 妻子發聲明反駁無此想法

另類搶匪？日本「山神」闖市區銀行引騷動…等3小時「拿許可證」才捕獲

聽新聞
0:00 / 0:00

任天堂9月1日起調漲 Switch 2 售價 全年財測欠佳

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
任天堂 Switch 2 遊戲主機。 美聯社
任天堂 Switch 2 遊戲主機。 美聯社

任天堂今（8）日表示，9月1日起將調漲Switch 2遊戲主機的全球價格，從450美元調高至500美元，並且坦承今年度的Switch 2利潤承受壓力。

任天堂的今年度（今年4月-明年3月）財測意外偏悲觀，預估營業利益為3,700億日圓（24億美元），遠低於分析師平均預估的4,800億日圓，預期Switch 2銷量為1,650萬台，也令市場失望。任天堂解釋，部分原因在於Switch 2上市初期幾個月的銷售激增。

Switch 2新機去年6月剛上市時，部分消費者擔心美國關稅可能導致未來價格上揚，因而提前購買。於是創下家用遊戲主機史上最快銷售速度。

任天堂今年勢須高度依賴軟體業務為主要收入來源，因為過去六個月以來，全球電子零組件短缺推升成本，提高硬體業務的挑戰。

伊朗戰爭也已提高運輸與物流成本。任天堂預期，記憶體與原材料價格上漲，將對業務造成約1,000億日圓的衝擊。

任天堂 消費者 Switch

延伸閱讀

Sony 遊戲主機銷售面臨記憶體價格上漲壓力 今年銷售前景不明

任天堂Nintendo eShop春日遊玩祭優惠！Switch 2遊戲最高打3折

任天堂無預警發表《星戰火狐》N64經典重製版！6月25日登場

台灣寶可夢中心開賣16款新品！淺色皮卡丘、人型百變怪太Q 網哀號：又有黃牛

相關新聞

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

任天堂9月1日起調漲 Switch 2 售價 全年財測欠佳

任天堂今（8）日表示，9月1日起將調漲Switch 2遊戲主機的全球價格，從450美元調高至500美元，並且坦承今年度的Switch 2利潤承受壓力。

日股回落…美伊衝突升溫衝擊巿場情緒 AI概念股從大漲回吐

美國和伊朗新一波衝突打擊市場氣氛，加上人工智慧（AI）概念股從前一交易日的大漲回吐，東京股巿主要指數今天走跌

中東衝突和川普關稅夾擊 豐田預估全年營業利益將大減20%

日本汽車龍頭豐田汽車公布最新財報，上季營業利益近乎腰斬，表現遜於市場預期。該公司並大幅下修本年度獲利展望，主因中東衝突帶來的成本與供應不確定性，加上美國關稅壓力，拖累獲利表現。

川普又輸了 貿易法院裁定：10%關稅違法

白宮未經國會授權之下發動貿易戰，在法院再次遭逢挫折。美國國際貿易法院(U.S. Court of International Trade)7日裁定，川普總統對絕大多數進口商品徵收10%關稅的政策缺乏正當性。法官指出，川普今年2月開始徵收關稅時，錯誤引用通過已數十年的貿易法。

Q1晶片銷售暴增 南韓可望超越日、義躍第5大出口國

在半導體銷售暴增下，南韓第一季出口創下新高紀錄，可望帶動該國成為全球第五大出口國，超越主要競爭對手日本和義大利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。