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馬爾他籍油輪趁隙通過荷莫茲 載原油抵韓國

中央社／ 韓國瑞山市8日綜合外電報導

馬爾他籍油輪「敖德薩號」上月中旬趁隙通過荷莫茲海峽，今天抵達韓國，可望短暫緩解供油吃緊。這是自伊朗實質封鎖荷莫茲以來，首艘通過海峽抵達南韓的油輪。

韓國高度依賴中東地區的燃料進口，過去大部分進口原油都經由荷莫茲海峽運輸。今年2月底美國與以色列對伊朗發動攻擊後，伊朗就實際上封鎖海峽。

馬爾他籍（Malta）油輪「敖德薩號」（Odessa）運來100萬桶原油，有助緩解首爾的供油疑慮。

法新社報導，「敖德薩號」今天上午10時許抵達瑞山市（Seosan）外海一處繫泊設施，送來相當於韓國日均耗油量的近一半，南韓供油可望短暫緩解；這批原油將經過提煉，以汽油、柴油成品供應市場。

消息人士說，敖德薩號是在4月17日趁著荷莫茲海峽短暫鬆綁時通過。

聯合國國際海事組織（IMO）秘書長杜明奎（Arsenio Dominguez）昨天說，目前約有1500艘船和2萬名國際船員，因戰爭受困於波斯灣區。

荷莫茲海峽 伊朗 荷莫茲

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