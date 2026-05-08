分析：荷莫茲就算重開 油價也得2027年降回戰前

美國與伊朗的停火即將屆滿一個月。市場分析，縱使美伊能在近日達成協議並讓荷莫茲海峽恢復通暢，油價恐仍要到2027年春才有望回到戰前水準。

Axios新聞網引述市場分析指出，就算荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）即刻重開，至少到11月美國期中選舉之前，汽油價格恐都還會維持在高於戰前甚多的水準。

市場數據與分析公司GasBuddy的石油分析主管哈恩（Patrick De Haan）表示，荷莫茲海峽若恢復暢通，雖然消費者幾天之內就能感受油價開始小跌、壓力減輕，但後續有感回落需更長時間。

他預估，在海峽重開的頭3個月會先消掉1/3的漲幅，接下來半年再消掉1/3漲幅，「而真正要回到戰前價格，我目前認為會是在2027年初到年中左右」。

Axios認為回復速度緩慢的原因，一方面是中東地區恢復原油裝載與航運需要時間，而波斯灣產油國在出口路線中斷期間所減少的原油產能，也需要時間才能恢復。

標普全球能源（S&P Global Energy）首席燃料分析師史密斯（Rob Smith）說：「即便軍事衝突真的永久結束，荷莫茲海峽的航運量恢復到戰前水準，仍將需要好幾個月時間。」

他直言「美國汽油價格會在戰爭結束後數個月內下降，但不太可能在今年底前回到戰前水準」。

顧問公司Rystad Energy在一份報告指出，若荷莫茲海峽能在30天內分階段重新開放，就已算「樂觀情境」，真正有意義的運量恢復「最快也要到6月才會出現」。

即使短期內油價下跌，各個加油站仍需消化先前於高價時購入的庫存，汽油價格回落自然也不會太快。

另一最大不確定性在於：日後荷莫茲海峽所謂的「正常狀態」究竟意涵為何。

政治風險顧問公司歐亞集團（Eurasia Group）研究員布魯（Gregory Brew）在一篇專文寫道：「伊朗既已展現過一次封鎖海峽的能力，未來自然就可能再次關閉海峽。它的軍事能力雖已被削弱，但未被摧毀。伊朗只需付出很小代價，就能阻止航運業者恢復通行。」