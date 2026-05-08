川普訪中帶動美國慶煙火訂單 中國廠商銷量增逾15%

在中國製煙火外盒上，印著美國總統川普在2024年遭暗殺未遂，神情激昂地高舉拳頭的照片，並配上美國國旗與「為美國而戰」（Fight for America）的標語。

路透社報導，位於湖南省醴陵市的黑蠍子煙火（Black Scorpion Fireworks）美國業務經理威爾森．林（Wilson Lam）表示，今年7月4日美國獨立紀念日的慶祝活動將「比去年熱鬧得多」。

威爾森．林表示，去年煙火製造商苦於超過100個百分點的關稅調升，但在相關措施撤回後，今年美國客戶對其品牌的訂單已增加15%至30%。

這家擁有30年歷史的工廠是該地區的海外窗口。當地生產煙火已有超過1300年歷史，最初用途是驅邪避凶。

威爾森．林表示，川普預定於5月中旬訪問北京，這距離美國獨立250週年僅剩數週，這也顯示全球兩大經濟體之間的緊密連結。目前美國占中國煙火出口近40%。

他說，大多數國慶煙火貨件已送達或正在運送途中，因此本週當地一家工廠發生致死爆炸事件後，雖然該區因安全檢查而暫時停產，但不會導致出貨延誤。

根據貿易資料視覺化機構經濟複雜性觀察所（Observatory of Economic Complexity），

中國去年煙火出口占全球銷售約2/3，但出口金額由前一年的11.6億美元降至11.4億美元。