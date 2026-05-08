SelectUSA凸顯非紅供應鏈需求 台新創切入美國市場

經濟部中企署署長李冠志率領SelectUSA新創企業前進矽谷。主攻電池模組、服務無人載具市場的沃能科技今年在新創競賽摘銀，策略處長吳鎧向中央社表示，非紅供應鏈需求明顯升高，已規劃2027年赴美設廠。

延續美東獲獎氣勢，參與「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit）的台灣新創企業，今天展開矽谷行程，與當地生態系交流，並比照華府規格進行展演。

展演活動在駐舊金山辦事處大樓登場，向外眺望，AI重鎮的城市天際線一覽無遺。

美國商務部自2013年舉辦首屆SelectUSA，今年趨勢明顯轉向，側重「非紅供應鏈」。另外，曾被視為重點類別的「潔淨科技」，被「國防科技」與「能源科技」所取代。

台灣加速器（TAcc+）執行長王崇智受訪表示，中國以外的替代方案更加受到關注。

攤開在新創競賽（SelectUSA Tech）中獲獎的台灣團隊名單，「健康科技」表現依舊亮眼，巨生生醫奪下該類別全球第一；值得注意的是，在美國政府重視的「國防科技」與「能源科技」兩項類別，台灣也各有一家新創榮獲全球第二的佳績。

在「能源科技」類別獲獎、主攻「電池模組」的沃能科技主要服務無人載具市場；財務及策略處長吳鎧接受中央社訪問，表示公司規劃2027年開始在美國布局設廠。

吳鎧向中央社分析，美國市場對無人載具有很大的需求，公司在評估美國設廠時，也看到美國供應鏈相對分散，因此致力將台灣所擅長的供應鏈整合能力複製到美國，計畫先把台灣產線做成一個相對小，但已經具備量產效益的最小可行單元來逐步疊加。

更重要的是，吳鎧指出，許多客戶希望有「非紅供應鏈」替代選項，以現今地緣政治情勢來看，「非紅供應鏈」已成為客戶考慮合作時的重要因素，沃能科技能夠切入。

吳鎧表示，台灣供應鏈以中小企業為主，具備彈性和靈活度，在無人機或無人載具這種規格還沒有完全定型的產業裡能夠發揮優勢，甚至嘗試推動無人載具規格標準化。

吳鎧說，決定赴美落地，除了美國市場本身夠大，美國也提供了科技整合的機會。至於設廠地點，吳鎧指出，會將人才、供應鏈、客戶、州政府支持等因素納入考量。

經濟部中小及新創企業署署長李冠志率團到矽谷。針對台美合作，他接受中央社提問時表示，這一次「選擇美國投資高峰會」的主題，主要環繞在美國再工業化，以及如何重振美國製造業。這次參展的企業也都看到美國政策方向下所衍生出的市場機會。

李冠志指出，這些市場機會也正是台灣未來可以加強推動的方向。

他說，整體來看，美國目前推動的產業與經貿發展政策，和台灣的發展方向「相當一致」，未來台美將進一步結合各自擅長資源，讓長期累積的合作基礎發揮更大能量。