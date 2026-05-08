快訊

外交官性騷擾女下屬「摟腰抱上床壓身」 懲戒法院判撤職、停止任用2年

漲多股拉回！台股收盤下跌329點下測5日線 台積電收低20元

NBA／賽後帶湖人球員圍住裁判「開會」 里夫斯：我被羞辱了

聽新聞
0:00 / 0:00

Sony遊戲主機銷售面臨記憶體價格上漲壓力 今年銷售前景不明

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
受記憶體晶片價格暴漲的影響，Sony集團去年度的PlayStation 5主機銷售下滑。美聯社
受記憶體晶片價格暴漲的影響，Sony集團去年度的PlayStation 5主機銷售下滑。美聯社

受記憶體晶片價格暴漲的影響，Sony集團去年度的PlayStation 5主機銷售下滑，今年度銷售將取決於以「合理價格」取得的記憶體晶片數量。不過，Sony預估的集團整體全年營業利益展望穩固，顯示轉型奏效，並且宣布買回庫藏股，帶動股價8日盤中上漲1%。

Sony於8日公布，止於今年3月底的去年度PlayStation 5主機銷量年減14%至1,600萬台。Sony預期，今年4月起的今年度遊戲事業銷售將下滑16%，因為硬體銷售減少，但營業利益估將成長30%至1,370億日圓，主因為第一方軟體銷售提高，以及沒有一年前的減記損失。

Sony表示，今年度的PlayStation 5銷量將取決於該公司能以「合理價格」取得的記憶體晶片數量，硬體利潤預料將與去年度相似。Sony於2月表示，已取得因應年底購物旺季所需的記憶體晶片最低數量，3月也調漲PS 5主機價格。

Sony預期，今年度整體集團銷售將下滑1.4%到12.3兆日圓，主要受遊戲與網路事業營收下滑拖累，遊戲與網路事業營收將減少5.7%至4.42兆日圓，影像與感測解決方案部門營收估減3.8%到2.07兆日圓，電影事業營收則可望成長8.7%到1.63兆日圓，音樂事業營收料將大致持平為2.14兆日圓。

不過，Sony今年度營業利益預料將年比成長10.5%至1.6兆日圓（102億美元），且主要事業的營業利益預估都將成長，包括遊戲與網路事業營業利益看增30%，影像與感測解決方案營利預料增加12%，電影事業營利估增38%，音樂事業估增11%。

Sony正推動整頓，縮減利潤較低的硬體事業，聚焦擴張高利潤的娛樂與內容等智慧財產權事業，追求電影、遊戲、音樂及串流服務內容變現，建立更穩固的獲利與營收基礎。

Sony同時表示，將斥資多達5,000億日圓（30億美元），買回最多2.3億股的庫藏股，計劃29日註銷3%的股票。

Sony上季淨利年比銳減63%至831.2億日圓（5.296億美元），主因為結束與本田汽車電動車合資事業所導致的損失、以及遊戲和其他事業疲軟，營收則成長8.3%至3.036兆日圓。去年度營業利益成長13.4%至1.44兆日圓，低於分析師預測。

Sony 營收 晶片

延伸閱讀

創立80周年、從收音機維修到娛樂帝國 Sony的「黑科技」傳奇與轉型陣痛

你買的遊戲不是你的？傳Sony要求PS5數位版遊戲每30天連網驗證 再掀數位所有權大戰

台灣PS5系列主機5/1全面漲價！最貴漲26％ PS5數位版、PS5 Pro漲3千元以上

高通利多連發 股價紅通通

相關新聞

擴充算力太燒錢！「輝達親兒子」CoreWeave財測差 盤後股價重摔逾9%

被稱為「輝達（NVIDIA）親兒子」的人工智慧（AI）基礎設施供應商CoreWeave上季營收雖高於預期，但淨損擴大，本季營收預測令市場失望，且上修全年資本支出區間的下緣，拖累股價盤後重挫逾9%。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

Sony遊戲主機銷售面臨記憶體價格上漲壓力 今年銷售前景不明

受記憶體晶片價格暴漲的影響，Sony集團去年度的PlayStation 5主機銷售下滑，今年度銷售將取決於以「合理價格」取得的記憶體晶片數量。不過，Sony預估的集團整體全年營業利益展望穩固，顯示轉型奏效，並且宣布買回庫藏股，帶動股價8日盤中上漲1%。

Anthropic今夏超車OpenAI？考慮籌資500億美元 估值將逼近1兆美元

AI新創公司Anthropic正評估於今年夏季籌集數百億美元，以大幅擴充運算能力。根據金融時報引述知情人士報導，此輪融資預計以約9,000億美元的募資前估值進行，最高籌資500億美元，可能在兩個月內完成。屆時，Anthropic估值將逼近1兆美元，超越OpenAI今年3月募資後約8,520億美元的估值。

有單接不了！AI熱潮下缺料擴散 科技股營收獲利卡關

隨著財報陸續揭露，一個明確趨勢浮現：AI需求暴增導致零組件供應短缺，供應鏈瓶頸正從記憶體擴散至晶圓、CPU、矽晶片與光學元件，衝擊科技業接單能力、獲利率與營收成長。

AI熱潮帶動全球股市漲勢「東升西降」 台韓日股成為新重心

人工智慧（AI）熱潮正讓全球股市漲勢「東升西降」，在美國科技巨擘爭搶晶片產能下，台灣、南韓及日本股市正成為全球股市上攻動能的新重心，「賣鏟子」的供應鏈受追捧。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。