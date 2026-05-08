中東局勢衝擊日本車業 部分廠商減產、輪胎漲價

能源運輸要道荷莫茲海峽形同被封鎖的影響已波及日本汽車業生產與修理。由於石腦油進口受阻，石腦油製成的稀釋劑在部分製造商與塗裝業者之間日益短缺，且已開始影響業務。

「讀賣新聞」今天指出，若供應不安邁入長期化，恐對整個產業產生重大打擊。稀釋劑是清洗汽車零件與稀釋塗料，不可或缺的產品。

供應不安的影響已影響社區型修車廠。總部位在東京、在日本全國握有31家汽車板金與塗裝店業者Ikeuchi公司表示，供應商3月中旬起就告知，「稀釋劑供應恐會變得不穩定」。Ikeuchi公司也表示，稀釋劑供應已減少約8成，進貨價已高出約4到5成。

這家板金與塗裝店業者原定在4月成立3間新分店，但因為無法確保足夠的稀釋劑與塗料等產品，而決定延期展店。

另外，有卡車業者因為稀釋劑不足，而開始減產。總部位在神奈川縣的廠商NIPPON FRUEHAUFCOMPANY，製造與販賣卡車用的車斗。他們在上月20日宣布部分產品減產，原因是稀釋劑不足。

供應受阻也連帶推升原物料上漲，日本米其林輪胎將從6月起，把出貨到日本國內的夏季用輪胎價格，調漲3%至5%。

日本汽車零件大廠電裝公司（DENSO）對於前景感到不安，電裝副社長松井靖在上月底的決算說明會表示，「仍無法預測數個月後的狀況」。電裝在2026年度合併業績預測之中，預估石腦油供應不安與中東局勢等不確定因素，將造成營業利益減少450億日圓。

石腦油由原油精製而成，是多數車用零件所用的塑膠原料。原油價格上漲將推升零件成本之外，產業界目前也出現憂心庫存不足的氣氛。

日本國內4成的石腦油從中東進口，而中東局勢帶來的影響則會波及全體汽車供應鏈。日本政府財務省4月28日發布3月的貿易統計初值顯示，石腦油等揮發油，從中東的進口量較去年同期減少36.9%。

日本政府4月30日召開中東局勢相關閣員會議時，提到日本國內使用石腦油製成的化學製品，首相高市早苗當時表示，將推動從中東地區以外的採購，並說明使用石腦油的化學產品國內供應「可望持續到跨年」。

日本政府也表示，石化業者仍提供充足的石化產品，但是業界對於石腦油的供應不安並未被消除。報導指出，似乎有業者紛紛囤貨，造成流通阻塞並加劇短缺感。

日本顧問公司住友商事全球研究公司（SCGR）經濟部長本間隆行指出，「若業者出現囤貨過多的動向，會使供需失衡，供應偏差恐持續存在。」