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輝達砸660億元投資IREN 瞄準德州大型AI園區

中央社／ 德州斯威特沃特7日綜合外電報導

隨著人工智慧（AI）需求急遽攀升，輝達Nvidia）將投資資料中心營運商IREN多達21億美元（約新台幣660億元），作為雙方合作部署最高5GW（Gigawatt，百萬瓩）基礎設施計畫的一部分。

路透社報導，輝達與IREN今天宣布這項合作，凸顯在AI應用快速普及下，市場對運算能力的強烈需求。開發先進AI模型的企業與大型科技公司正投入數以十億計美元資金，以確保取得足夠算力。

消息公布後，IREN股價今天盤後交易大漲約9%。

根據協議，IREN授予輝達一項為期5年的權利，可按每股70美元價格收購最多3000萬股IREN股票。

美國4家科技巨擘上週公布財報時指出，AI支出不會放緩，今年合計資本支出預計將超過7000億美元。

輝達與IREN表示，這次合作將結合輝達工廠架構與IREN基礎設施營運能力，加速大規模AI工廠部署。

未來的部署重點預計將集中在IREN規模達2GW的德州斯威特沃特（Sweetwater）園區。

IREN去年曾與微軟（Microsoft）簽署價值97億美元的雲端合作協議。

IREN是一家所謂的「雲端新秀」（neocloud）公司，就是利用輝達處理器提供雲端運算服務的業者，讓大型科技公司無須自行興建新資料中心，也能取得AI算力。

人工智慧 輝達 Nvidia

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