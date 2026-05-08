搶占AI晶片供應 科技巨頭爭相向SK海力士提投資方案

路透獨家報導，全球多個科技巨頭爭相追捧SK海力士，甚至提出投資新產線、資助購置昂貴的製造設備等方案，希望在激烈的競爭中確保記憶體晶片供應。

6名知情人士透露，韓國半導體巨擘SK海力士（SKHynix）的客戶提出多種方案，包括投資興建「專屬」的記憶體產線；其中3名知情人士指出，還有客戶提議出資購置艾司摩爾（ASML）極紫外光曝光機（EUV）等設備。

極紫外光曝光機主要用於在矽晶圓上刻蝕電路，單台就要價數億美元。

然而，2名知情人士表示，資金充裕的SK海力士對於客戶提出的資金挹注方案持謹慎態度，因為這類協議恐使公司受制於特定買家，而且可能須以較低價格供應晶片，以換取較長期且穩定的營收保證。

1名消息人士說：「無論是怎樣的方案，目前可用產能基本上是零，現在根本沒有任何一丁點產能可以指定給特定客戶。」

另一名知情人士提到，其中一項方案是針對SK海力士目前在韓國龍仁市（Yongin）園區興建的大型晶圓廠第一期工程，該廠預計以動態隨機存取記憶體（DRAM）為核心產線。

這些方案細節首度曝光。SK海力士拒絕透露與客戶合約條件的細節，但表示「正全面評估有別於傳統長期協議的各種方式與結構性替代方案」。目前尚不清楚哪些科技巨頭正向SK海力士提出投資方案。

SK海力士及主要競爭對手三星電子（SamsungElectronics）和美光 （Micron）均表示，正與客戶討論多年供應合約，但未提供細節。

由於討論內容屬機密，文中引述的消息人士均拒絕具名。