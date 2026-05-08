日媒：日本砸10兆日圓干預匯市 力阻日圓續貶

被稱為「輝達（NVIDIA）親兒子」的人工智慧（AI）基礎設施供應商CoreWeave上季營收雖高於預期，但淨損擴大，本季營收預測令市場失望，且上修全年資本支出區間的下緣，拖累股價盤後重挫逾9%。

2026-05-08 12:22