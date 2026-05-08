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日媒：日本砸10兆日圓干預匯市 力阻日圓續貶
日本媒體報導，市場根據央行數據推算的估計顯示，日本自上週以來已投入約10兆日圓（約新台幣2兆元）干預匯市，以支撐日圓匯價。
日本干預匯市行動據信於4月30日展開，當時日圓兌美元貶至接近1美元兌160日圓，創近兩年來低點。
自此之後日圓匯價數度急升，引發市場揣測日本當局可能進一步出手干預。日圓兌美元匯價今天接近157日圓。
日媒報導，日本主管外匯事務最高官員、財務省財務官三村淳（Atsushi Mimura）昨天拒絕對此發表評論。
日經新聞指出，美國財政部長貝森特（ScottBessent）預計下週訪日，討論匯率及其他議題。
報導引述美日外交消息人士指出，貝森特之後將陪同美國總統川普訪問中國。
近期油價上漲，以及美日利率差距擴大，被視為日圓走弱的主要原因。
日本當局上一次出手干預匯市是在2024年7月，當時日圓兌美元逼近162日圓，日本投入約5.5兆日圓支撐匯價。
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