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AI熱潮帶動全球股市漲勢「東升西降」 台韓日股成為新重心

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
epa12886493 A Taiwan stock market graph is displayed inside the Taiwan Stock Exchange office in Taipei, Taiwan, 13 April 2026. The Taiwan Stock Exchange main index rose 5.08 points to 35,422.91 on Monday on turnover of 5.87 billion New Taiwan dollars, or 185 million US dollars, amid tension in Iran. EPA/RITCHIE B. TONGO【作者：歐洲新聞圖片社，日期：2026-04-13，數位典藏序號：20260413111618893】
epa12886493 A Taiwan stock market graph is displayed inside the Taiwan Stock Exchange office in Taipei, Taiwan, 13 April 2026. The Taiwan Stock Exchange main index rose 5.08 points to 35,422.91 on Monday on turnover of 5.87 billion New Taiwan dollars, or 185 million US dollars, amid tension in Iran. EPA/RITCHIE B. TONGO【作者：歐洲新聞圖片社，日期：2026-04-13，數位典藏序號：20260413111618893】

人工智慧（AI）熱潮正讓全球股市漲勢「東升西降」，在美國科技巨擘爭搶晶片產能下，台灣、南韓及日本股市正成為全球股市上攻動能的新重心，「賣鏟子」的供應鏈受追捧。

根據彭博資訊報價，首爾Kospi指數今年來飆漲73.5%，台灣加權指數同期狂漲43.2%，日經225指數攀漲23.4%，都遠優於美股標普500指數的7.2%、及那斯達克綜合指數的11%。

亞洲市值最高的三家公司均為晶片製造商，包括台積電（2330）、三星電子及SK海力士（SK Hynix），這三家公司的客戶都包辦美股「科技七雄」，提供硬體給AI晶片龍頭輝達（NVIDIA），近來創紀錄的獲利更凸顯在全球AI供應鏈位居關鍵地位，吸引各種規模的投資人出於「唯恐失機」（FOMO）考量，紛紛湧入。

投資人熱中於亞洲晶片商及其供應商能藉AI大發利市的題材，相較下，矽谷業者因為砸下鉅資投資晶片與技術，反而成為風險較高的標的。

富邦投信董事長黃昭棠表示，「現在是AI供應商的賣方市場」，「相較於價格，輝達更擔心未能確保產能」，「在產品定價與轉嫁成本給客戶方面，台灣擁有強大的力量」。

亞洲晶片商都已和客戶簽署多年的協議。Jupiter資產管理公司投資經理人康瑞德（Sam Konrad）認為，這顯示AI周期的持續間可能會比許多人的預期更長。

於是大量資金湧入AI供應鏈的幾乎所有公司股票中。百達資產管理（Pictet ）多重資產投資主管黃思遠形容，亞洲是「群鯨中的小蝦」：這個規模小、但高度先進的科技重鎮，已默默成為全球AI建設熱潮的不可或缺環節。

野村投信投資策略部副總樓克望指出，雲端服務供應商的資本支出年增率達70%，而且還有上修空間，「很多台灣公司到2027年的產能都已被預訂一空」。

不過，市場也有扭曲效應與風險，若AI巨擘更難籌得資金，將抑制晶片商的支出並傷害未來獲利，分析師也對目前飆升的股價提出警告。

但目前動能依然強勁，且部位似乎仍不擁擠，估值也未過度擴張。全球投資人3月從台韓股市撤出近500億美元後，僅約70億美元資金回流。

富達國際（Fidelity）台灣與南韓市場多重資產基金經理人薩姆森（Ian Samson）說，「我們已在加碼…持續認為還有上漲空間」，「不管你怎麼看估值或獲利，近期而言，部位才是重點，而這已大幅改善」。

晶片 SK海力士 美股

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