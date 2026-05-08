川普又輸了 貿易法院裁定：10%關稅違法

白宮未經國會授權之下發動貿易戰，在法院再次遭逢挫折。美國國際貿易法院(U.S. Court of International Trade)7日裁定，川普總統對絕大多數進口商品徵收10%關稅的政策缺乏正當性。法官指出，川普今年2月開始徵收關稅時，錯誤引用通過已數十年的貿易法。

紐約時報分析，國際貿易法院的裁決對川普貿易權力施加嚴格新限制，川普政府可能上訴。川普先前積極運用貿易權力，希望重塑美國與盟友及對手之間的關係、創造新稅收，並鼓勵國內製造業發展。

由於川普政府一直把全面開徵關稅定調為臨時措施，旨在幫川普爭取更多時間使用法律權限祭出效期更久的更高關稅，國際貿易法院宣判之後關稅政策何去何從，目前仍不明朗。

川普總統（右）7日警告歐盟在7月4日前通過關稅協議，否則會面臨更高的關稅。圖左為歐盟執委會主席范德賴恩。（美聯社）

但同時，川普7日表示，歐盟必須在7月4日前批准與美國的貿易協議，否則將面臨更高的關稅。川普表示，他已與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）談論此事，並「同意給她時間，直到我國250歲生日為止」。美國目前對歐盟大多數產品課15%關稅。

川普2025年援引「國際緊急經濟權力法」(International Economic Emergency Powers Act)對全球貿易夥伴開徵關稅，今年2月20日遭最高法院裁定違憲之後，政府收取的1660億元關稅已經展開退款程序。

川普關稅被最高法院推翻當天，白宮迅速採取行動，援引1974年貿易法(Trade Act)當中不曾派上用場的第122條(Section 122)開徵10%全球關稅(global tariff)，新關稅於2月24日生效，預定7月底到期。

第122條條文允許白宮在美國發生重大且嚴重的國際收支逆差(balance of payments deficits)、面臨國際支付基本問題時，得以徵收高達15%關稅，實施時間最長150天。

多州與小型企業團體今春對川普10%關稅政策興訟，指控未達到法律規定標準就開徵關稅，川普政府推出新關稅是要規避最高法院具有里程碑意義的裁決。經濟學家與貿易律師說，美國沒有瀕臨國際收支危機。

國際貿易法院審議庭7日以2票對1票裁定挑戰關稅的小型企業勝訴。玩具製造商Basic Fun執行長弗爾曼(Jay Foreman)發表聲明說，對於依賴全球製造業來提供安全、負擔得起產品的美國企業來說，這項裁決實為重大勝利，「我們對此感到欣慰」。他表示，裁決對必須因應全球供應鏈的公司，帶來迫切需要的清晰與穩定。

對新關稅提出挑戰的販售香料公司 Burlap & Barrel及玩具公司 Basic Fun表示，在150天內，他們預計將分別為進口商品支付6萬元與69萬元的關稅。

貿易法院禁止川普政府對這兩家公司進口的商品課徵關稅，並命令政府退還這些進口商已繳納的關稅，且須附帶利息。法院也禁止政府對華盛頓州進口的商品課徵關稅，因為華盛頓州是唯一聲稱已經或即將支付這些新關稅的州。

雖然法院並未發布全國性的禁制令，但其總統逾權的裁決，可能會使政府難以繼續對其他進口商維持這些關稅。其他進口商也可以選擇向法院提告，並援引這項裁決作為依據。