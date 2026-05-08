日圓又失守156！日本傳豪砸5兆護盤 美元為何還在漲？

美元周四（7日）兌多數主要貨幣上漲，日圓兌美元回貶0.35%。

衡量美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數（DXY）周四小幅上漲0.04%至98.067。日圓兌美元匯價歷經周三的急升0.94%後，周四轉為下跌0.35%，報156.93日圓兌1美元。周三市場猜測日本當局再次進場干預買入日圓，日圓兌美元匯率盤中最高漲1.8%至155.04。

美國銀行（BofA）策略師團隊預期今（8）日將公布的美國4月非農就業報告，可望「表現穩健，且強於普遍預期」，估計新增就業人數達8萬人。

美銀分析，在通膨前景更令人擔憂的背景下，如果就業數據表現強勁，將大幅提高市場對聯準會（Fed）未來利率路徑將往上走的預期，進而推動美元走強，但是，「市場相信，在下任主席華許領導下，升息門檻較高。我們認為，美元在宏觀基本面改善並且油價上漲的背景下仍然上漲乏力，這是一個關鍵原因」。

日本央行周四公布的數據顯示，日本在最近為支撐疲軟日圓所做的努力，可能已花費高達5.01兆日圓（320.6億美元），這代表日本政府多次在市場進行干預。

日本財務省負責外匯事務的財務官三村淳強調，日本在干預方面不受限制，已經做好各種準備，應對外匯市場的投機行為。另外，美國財政部長貝森特將於下周與日本首相高市早苗見面，日本媒體說，雙方將討論遏制日圓投機性拋售等問題。

然而，分析師看日圓前景態度仍謹慎。道富投資管理公司資深固定收益策略師Masahiko Loo指出，如果日本銀行（央行）不藉由連續升息來彌補其落後於市場預期的政策立場，日圓在短期內可能還是會走弱。

Bannockburn Forex首席市場策略師Marc Chandler說，市場因伊朗戰爭仍處於緊張狀態。周四投資人情緒一度大幅偏向「和平在望」，到了北美交易時段，又對衝突能否迅速解決持更為謹慎態度。多倫多Corpay首席市場策略師Karl Schamotta也提到，儘管川普政府顯然有動力為這場衝突尋找出路，但幾乎沒有跡象顯示華府與德黑蘭的談判已趨於達成共識。未來幾天乃至幾周內，可能會出現更多引發金融市場波動的頭條新聞。