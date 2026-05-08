黃仁勳再擴AI版圖！輝達聯手IREN衝算力 最高21億美元認股權曝光

輝達（Nvidia）將向資料中心開發商IREN投資多達21億美元，這是兩家公司更廣泛合作的一部分，旨在加快人工智慧（AI）基礎建設。

兩家公司周四在聲明中表示，IREN已同意授予輝達一項為期五年的認購權，允許其以每股70美元的履約價購買多達3,000萬股股份。雙方還將共同部署價值數十億美元的算力。

作為AI處理器領域的主導廠商，輝達已在AI生態系統內達成多項合作。輝達已入股OpenAI等開發商以及邁威爾（Marvell Technology）等晶片製造商，旨在推動產業整體成長。

作為合作的一部分，IREN宣布與輝達簽署一項價值34億美元的AI雲端服務合約，用於取得並部署輝達Blackwell處理器。雙方計畫未來逐步增加多達5GW（百萬瓩）的輝達基礎設施。

此次合作將主要聚焦於開發IREN位於德州的2GW Sweetwater園區。1GW電力容量大致可為約75萬戶家庭供電。

IREN股價周四盤後一度大漲約10%至62.50美元，漲幅稍後收斂至近7%。輝達股價則大致持平。

根據聲明，輝達與IREN計畫共同部署大型資料中心，利用輝達的設備以及IREN在取得土地、電力等建設資源方面的專長，推進專案建設。

周四，IREN還同意收購西班牙資料中心開發商Ingenostrum，以支持其擴張計畫。

IREN由澳洲兄弟檔Daniel和Will Roberts共同創立，最初專注於比特幣挖礦，隨後轉向AI運算。該公司原名Iris Energy，其股價去年大漲285%，今（2026）年迄今上漲51%。

微軟去年也與IREN簽署了一項約97億美元的協議，購買其AI算力。