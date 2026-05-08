輝達加碼數十億美元預付款 資助康寧在美建新廠

今年適逢蘋果（Apple）成立50週年，這家全球最具指標性的科技巨擘迎來了歷史性的轉折。擔任執行長長達15年的庫克（Tim Cook）正式宣布，將於今年9月1日卸任，轉任執行董事長，並將兵符交棒給原任硬體工程資深副總裁的特納斯（John Ternus）。在庫克任內，蘋果的市值從3500億美元推升至史無前例的4兆美元。光是2026年單季的營收，就已經超越2011年他接棒時蘋果整年的營收。在他即將轉身之際，《遠見》深入解析庫克時代的重大貢獻、心碎遺憾，以及他留給蘋果的最後備忘錄。 全球最大終端消費裝置企業蘋果（Apple）在4月迎來50歲生日，而在生日當月，接掌執行長長達15年的庫克（Tim Cook）正式宣布啟動接班計畫，將於今年9月1日卸任，轉任執行董事長，並將兵符交棒給原任硬體工程資深副總裁的特納斯（John Ternus）。 2011年，庫克從傳奇創辦人賈伯斯（Steve Jobs）手中接下重擔。他在臨終前，曾向庫克說過「永遠不要問賈伯斯會怎麼做」，展現出對於接班人的全盤信任，也希望庫克可以放手去發揮。 憑藉著鋼鐵般的意志，以及對庫存與供應鏈管理的高強手腕，庫克將蘋果的市值從350

2026-05-08 10:44