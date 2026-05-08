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輝達加碼數十億美元預付款 資助康寧在美建新廠
輝達執行長黃仁勳今天表示，公司除了先前揭露將對玻璃大廠康寧進行最高32億美元（約新台幣1011億元）股權投資，也已額外支付數十億美元預付款，助康寧在美國建新廠。
路透社報導，康寧（Corning）生產的玻璃材料可用於製作連接大型數據中心內電腦的光纖電纜。
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今天與康寧執行長魏文德（Wendell Weeks）共同接受CNBC節目專訪時表示，「這將創造數千個工作機會，他（魏文德）將興建全新廠房」，康寧在美國產能有望因此提升「10倍」。
魏文德在後續訪談中證實這筆預付款，但未透露具體金額，僅稱這筆款項是獨立於股權投資之外的資金。
魏文德告訴CNBC主持人克芮麥（Jim Cramer），黃仁勳不僅將資助在美國興建工廠，也有權買下康寧約30億美元的股份。
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