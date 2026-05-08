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避險基金天王達里歐示警：美正進入大動盪期！建議黃金配置5%至15%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
橋水基金創辦人達里歐警告，美國正進入大動盪期。他建議投資人將5%至15%資產配置於黃金。路透
橋水基金創辦人達里歐警告，美國正進入大動盪期。他建議投資人將5%至15%資產配置於黃金。路透

有「避險基金天王」之稱的橋水基金（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio）警告，美國正走向一段歷時多年的長期動盪，背後原因包括龐大財政赤字、貧富差距擴大，以及左右派之間日趨嚴重的政治分裂。他建議投資人維持多元配置，將5%至15%資產配置於黃金，以因應未來可能出現的劇烈變局。

他還說，新的地緣政治格局和AI帶來的衝擊也將加劇這種動盪。

達里歐在接受紐約時報播客《Interesting Times》主持人RossDouthat訪問時指出，未來五年將出現巨變，所有這些力量會同時作用、彼此疊加。等到這段時期過後，世界幾乎將面目全非，會變得截然不同，經歷一段重大變革與劇烈動盪的時期。

達里歐還表示，美國的社會和政治體系正面臨風險，他擔心可能會發生暴力事件。他說：「我們將迎來期中選舉，我認為共和黨很可能會失去眾議院的控制權，我認為從那時起，政治和社會衝突將會加劇，尤其是在期中選舉到2028年總統大選這段時間。」

他表示，國際上已不存在基於規則的秩序，美伊戰爭的結果，或能以「誰控制荷莫茲海峽，及誰控制核材料」，這種幾乎非黑即白的方式來決定。

他表示，投資人應該保持投資組合多元化，黃金的配置比例在5%到15%之間。他說，回顧歷史可以發現，在所有這些時期，所有法定貨幣都會下跌，金價則會上漲。

避險基金 基金 紐約時報

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