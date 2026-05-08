庫克交棒前領蘋果市值破4兆！他最遺憾的Apple產品竟是它

今年適逢蘋果（Apple）成立50週年，這家全球最具指標性的科技巨擘迎來了歷史性的轉折。擔任執行長長達15年的庫克（Tim Cook）正式宣布，將於今年9月1日卸任，轉任執行董事長，並將兵符交棒給原任硬體工程資深副總裁的特納斯（John Ternus）。在庫克任內，蘋果的市值從3500億美元推升至史無前例的4兆美元。光是2026年單季的營收，就已經超越2011年他接棒時蘋果整年的營收。在他即將轉身之際，《遠見》深入解析庫克時代的重大貢獻、心碎遺憾，以及他留給蘋果的最後備忘錄。



全球最大終端消費裝置企業蘋果（Apple）在4月迎來50歲生日，而在生日當月，接掌執行長長達15年的庫克（Tim Cook）正式宣布啟動接班計畫，將於今年9月1日卸任，轉任執行董事長，並將兵符交棒給原任硬體工程資深副總裁的特納斯（John Ternus）。

2011年，庫克從傳奇創辦人賈伯斯（Steve Jobs）手中接下重擔。他在臨終前，曾向庫克說過「永遠不要問賈伯斯會怎麼做」，展現出對於接班人的全盤信任，也希望庫克可以放手去發揮。

憑藉著鋼鐵般的意志，以及對庫存與供應鏈管理的高強手腕，庫克將蘋果的市值從3500億美元推升至史無前例的4兆美元，營收飆升至4000億美元，是他接手時的將近四倍。更不用說，蘋果的員工人數也幾乎成長至原先的三倍。

甚至，上週蘋果財報也繳出了亮眼的成績單，光是2026年第二季，營收就上看1112億美元，甚至超越庫克接手時的蘋果全年年營收。iPhone 17的銷售也相當強勁，庫克更形容是「史上最受歡迎的產品之一」。

極限壓縮庫存，擴展Apple穿戴生態系

如果說，賈伯斯發明了iPhone，那庫克就是用iPhone建立了一個生態系，並以此滋養蘋果成為一個活躍裝置數達25億台的商業帝國。

其中一個案例，庫克將庫存視為「萬惡之源」，認為賣不出去的庫存每週價值會縮水1％到2％。因此，他進入蘋果後，大刀闊斧將蘋果原有的19個倉庫砍掉一半，並將供應商從100家大幅削減至24家。

他也在短短一年半內，將蘋果的庫存天數從30天大幅縮減到僅剩兩天。他讓蘋果轉型為「即時生產」（Just-in-time）模式，接到訂單才開始製造產品，使庫存量趨近於零。

而在庫克擔任執行長的15年內，蘋果在穿戴裝置領域表現斐然。2015年推出Apple Watch，開創了智慧手錶的健康檢測市場，2025年累計營收突破千億美元，也讓蘋果成為世界上最大的手錶製造商；2016年的AirPods徹底顛覆了無線耳機產業，近來也開始跨入聽覺輔助等醫療領域。

更重要的是，他大力拓展毛利高達七成的服務業務，Apple Pay如今全球擁有逾8.18億用戶，Apple TV+更成為首個奪得奧斯卡最佳影片的串流平台。蘋果的服務營收也成為繼iPhone業務之後，營收佔比第二大的業務。

此外，2020年蘋果推出Apple Silicon自研晶片計畫，開發M系列、A系列等專為蘋果設計的晶片，成功擺脫對Intel的倚賴。這被視為庫克任內最具戰略意義的硬體決策，低功耗、高運算效率的高度軟硬整合的硬體，也成為蘋果當前在AI時代重要的硬體籌碼。

這15年來，庫克都是凌晨 3:45起床工作，而第一件事就是打開他的電子郵件信箱，收信閱讀全球各地的「果粉」寄給他的信。

在離任前的員工大會上，庫克表示在「無數個驕傲時刻」中，Apple Watch 是他最珍視的產品。他說：「我還記得收到第一封Apple Watch用戶來信，告訴我手錶救了他的命。現在這樣的信每天都會收到，但那封第一次的，讓我整個人愣在原地。」

庫克坦言最遺憾的產品，更曾「捐肝救主」

然而，掌舵的這些年來並非沒有暗礁，庫克當然也有幾次重大的戰略挫敗。

在日前的員工大會上，庫克坦承2012年的Apple Maps災難是他任內「第一個真正的大錯誤」，「產品根本還沒準備好，我們卻以為準備好了。」他最終發布了罕見的公開道歉信，並重整軟體團隊。

此外，庫克籌謀十年、砸入百億美元的「泰坦計畫」，期待開發出自駕車Apple Car，最終在2024年宣告終止，讓內部團隊感到相當心碎；曾風光預告的Air Power無線充電板也因技術瓶頸取消，而定價高昂的空間運算設備Apple Vision Pro，至今仍叫好不叫座。

要理解庫克這15年的決策邏輯，必須先看懂他與賈伯斯互補的信任基礎。

回首1998年，當時在電腦大廠康柏電腦（Compaq）任職的庫克，僅和賈伯斯相談五分鐘，就憑著直覺加入瀕臨破產的蘋果。

而兩人之間最深刻的信任，則發生在2009年。當時，賈伯斯罹患胰臟癌急需換肝，但他卻擁有極其罕見的血型。庫克對此心煩意亂，便突發奇想去醫院私下驗血，竟發現他和賈伯斯的血型竟相同。於事，他抱著捐出部分肝臟的決心前往賈伯斯家，卻被虛弱的賈伯斯嚴詞拒絕：「不行！我絕對不會讓你這麼做！」

隨著蘋果迎來50週年，早在庫克宣布啟動傳承計畫之前，關於蘋果接班人的討論早已沸沸揚揚。而外界也經常提起賈伯斯當初並不被市場普遍接受，但如今回望，卻可說是極其睿智的接班選擇。

「賈伯斯在個人情感上他是更喜歡艾夫（Jony Ive）的，可是為什麼他那時候會把這個重擔給庫克？」有地表最強蘋果分析師之稱、天風國際證券分析師郭明錤向《遠見》指出，這是因為賈伯斯相信庫克可以帶領蘋果平穩地走下去，「我相信很多人給賈伯斯一個非常高度、一個神級評價，其中一個原因是，他至少挑了一個繼任者，可以讓他的王朝延續了很長一段時間。」

而他也分析，雖然多數人會認為庫克相對於賈伯斯，在產品創新度沒有太多亮眼的表現，但其實相比多數公司領導制，「他還是一個創新技能點滿的一個怪物啊！」不僅如此，他也指出，若綜合公司營運等面向，「庫克在維持創新和生產效率的平衡上面，我相信也不是有多少所謂的頂級的CEO可以比得上。」

2011年，庫克（左）從傳奇創辦人賈伯斯（右）手中接下重擔。圖／取自《蘋果之道》

給Apple新執行長的話：跟隨北極星，然後「做你自己」

爬梳蘋果50年歷史、著有《蘋果之道》的美國科技記者波格（David Pogue）也向《遠見》指出，庫克在提高蘋果市值以及產品普及度上，做出了驚人的貢獻，「庫克顯然是個天才商人。他在物流、供應鏈和財務方面的能力，就如同賈伯斯在產品方面的能力一樣強大。」

當庫克宣布將交棒給特納斯後，股價幾乎紋風不動，這正是庫克作為一位頂尖CEO最後試煉，如何穩健地將棒子交到一雙可靠的手中。

接受《華爾街日報》採訪時，庫克被問及會給接班人特納斯什麼建議時，他笑了笑說，「我會說：做你自己（Be yourself）。」他認為，如果嘗試著猜想其他人可能做出的決定，反而可能會陷入混亂與不知所措。而這句話，其實也就是當年賈伯斯給他的忠告。

「始終牢記公司的價值觀，讓它像北極星一樣指引方向。」庫克說，「因為如果你價值觀正確，如果你始終牢記北極星，即使暫時偏離航線，最終仍會回到正確的航道上。我一直都這麼認為。」

有趣的是，波格透露，他在3月中採訪庫克時曾提問：「即使賈伯斯在2011年去世了，你覺得這依然是他的公司嗎？」而這位掌舵蘋果15年，現在已安排好接班計畫的執行長說：「絕對是。這永遠會是史蒂夫的公司。」

（本文出自2026.05.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）