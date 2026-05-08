若停火成功金價恐飆5000美元？分析師曝關鍵在荷莫茲海峽

油價周四（7日）在震盪交投中收低，同日稍早媒體報導美國正考慮最快本周內重啟荷莫茲海峽，且美伊正在談判暫時的停火協議。金價則是變動不大，收盤微跌。

布蘭特原油期貨收盤下跌1.21美元或1.19%，報每桶100.06美元；美國西德州中級原油期貨收盤下跌0.27美元或0.28%，報每桶94.81美元。

這兩大指標原油周四盤中一度下跌5美元，因為傳出美國與伊朗正接近達成一項有限且臨時性的協議，要停止衝突。不過後來伊朗的法爾斯通訊社報導，稱伊朗阿巴斯港附近傳出數聲類似爆炸的聲響，油價在盤後又轉為上漲。

消息人士和官員周四表示，美國和伊朗正在談判的有限、暫時停火協議，目前擬定的架構草案旨在停止戰鬥，先擱置最具爭議的問題 ，較會是一份短期備忘錄而非全面和平協議。

SEB Research分析瓦爾比耶表示，若美伊停火協議最終敲定，布蘭特原油價格可能會迅速回落至80至90美元區間；但若談判破裂或川普重啟軍事打擊，油價將立即突破每桶120美元。 他指出，雖然簽署備忘錄對實體原油的高溢價不會產生太大的即時影響，即便達成協議，市場也需要數周或數月才能恢復正常。

瑞穗證券駐美國能源期貨部門主管Robert Yawger表示，本周的傳出的種種消息顯示「伊朗不願意向美國人做出過度讓步」。渣打能源研究主管Emily Ashford說：「我們預期，短期內軍事升級和外交斡旋的雙軌戰略將繼續實施，因此原油價格將繼續受新聞影響，有較大波動。」

關於石油供給面，美國能源部長萊特（Chris Wright）周四接受福斯新聞訪問時表示，伊朗似乎已將原油產量每日削減40萬桶，隨著其儲油設施逐漸填滿，產量可能進一步減少。

金價周四基本上持平。紐約黃金現貨價格，盤中雖一度因為美伊有望和解通膨擔憂減緩而上漲1.57%，觸及兩周來的高點。但後續的媒體報導又令人感到沒有那麼樂觀，收盤漲幅全數吐回，還微跌0.12%，報每英兩4,685.80美元。

RJO期貨公司資深市場策略師Bob Haberkorn說：「如果停火得以維持，我們能夠將這場戰爭拋諸腦後，並在海峽暢通無阻的情況下恢復正常商業活動，我認為金價有望漲至每英兩5,000美元。」

黃金交易員正在等待今（8）日將公布的美國就業數據，以評估美國聯準會（Fed）貨幣政策走向。