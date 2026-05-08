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AI熱潮推升亞洲晶片股 台韓股市火熱

中央社／ 台北8日綜合外電報導

正當全球AI看漲派似乎快要氣力放盡時，一股新投資狂熱襲向亞洲科技大廠，讓首爾股市成為全球最炙手可熱的市場。

亞洲市值最高3家公司均為晶片製造商，分別是台積電、三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士（SK Hynix），這些企業近期獲利創紀錄的表現，凸顯它們在全球AI供應鏈中的關鍵地位。

三星電子上季晶片營收暴增近50倍，而韓國KOSPI指數也在短短半年多內翻漲一倍。

大小投資人紛紛湧入市場。數據顯示，為了不落人後，被戲稱為「螞蟻」的韓國散戶槓桿買盤在4月底創下25兆韓元（新台幣5400億元）的歷史新高，凸顯出強烈的「錯失恐懼症」（FOMO）。

34歲的上班族權順國（Kwon Soon-kuk，音譯）說：「在半導體股大漲後，其他AI相關股票現在勢必會迎頭趕上。」他在錯過2020年疫情後的起漲行情後，現在正急著進場趕進度。

在此同時，大型投資人則相信，亞洲晶片製造商及其供應商早已從AI熱潮中賺進大把鈔票。相較之下，矽谷企業因大舉投入晶片與技術、支出龐大，被視為風險更高的投資標的。

三星電子、SK海力士、台積電的客戶群均涵蓋美國「七巨頭」（Magnificent 7）科技大廠，並向已成為AI產業核心支柱的輝達（Nvidia）供應硬體。

富邦投信董事長黃昭棠表示：「對AI供應商而言，目前是賣方市場。與其說輝達擔心的是價格，不如說他們擔心搶不到產能。在產品定價與將成本轉嫁給客戶這方面，台灣握有極強的主導權。」

亞洲晶片商已與客戶簽下多年長約，木星資產管理公司（Jupiter Asset Management）投資經理人康拉德（Sam Konrad）指出，此舉顯示AI景氣週期的持續時間很可能比許多人預期的還要長得多。他管理的基金中，有近5成配置於台灣與韓國市場。

目前市場動能依然強勁，且投資人布局還不算太密集，股價估值也還在合理範圍。全球投資人在3月從韓國與台灣股市撤出近500億美元，但自那之後，僅有約70億美元的資金回流。

SK海力士 晶片 三星

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