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台積電ADR下跌1.28% 較台北交易溢價12.60%
台積電ADR周四（7日）下跌1.28%，收在414.15美元，較台北交易溢價12.60%。費城半導體指數同日則是下跌2.72%。
周四美國股市三大指數下跌。道瓊工業指數下跌313.62點或0.63%，收在49,596.97點；標普500指數下跌28.01點或0.38%，收在7,337.11點；那斯達克指數下跌32.74點，或0.13%，收在25,806.20點。
台灣加權股價指數上漲794.93點，收在41,933.78點，台積電（2330）上漲60元或2.67%，收在2,310元。
個股, ADR代碼, ADR收盤（換算後）, 漲跌幅（%）, 台北上市股票收盤價, 溢價率（%）
台積電, TSM, 2,600.94, -1.28, 2,310.00, +12.60
聯電, UMC, 95.21, -0.46, 96.50, -1.34
日月光, ASX, 523.45, -2.40, 540.00, -3.06
中華電, CHT, 136.15, +0.05, 135.50, +0.48
*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價
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