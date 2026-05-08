台積電ADR下跌1.28% 較台北交易溢價12.60%

「如果你試圖寄居在別人的思考裡，你的行動終將癱瘓。」這句話是庫克掌舵蘋果15年的終極體悟。當年，他在賈伯斯神格化的陰影下接班，但證明了，即便沒有賈伯斯般的幻術，他靠著天才般的「乳製品管理術」，就能平均

2026-05-08 07:19