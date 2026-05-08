快訊

愛爾麗爆偷拍 北市府今啟動醫美、三溫暖、體育館反針孔大稽查

川普關稅政策再被法院打臉！最新的10％關稅遭判違法

北部有感！上午7時8分花蓮規模4.4地震 最大震度3級

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電ADR下跌1.28% 較台北交易溢價12.60%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
台積電ADR 7日下跌1.28%。 美聯社
台積電ADR 7日下跌1.28%。 美聯社

台積電ADR周四（7日）下跌1.28%，收在414.15美元，較台北交易溢價12.60%。費城半導體指數同日則是下跌2.72%。

周四美國股市三大指數下跌。道瓊工業指數下跌313.62點或0.63%，收在49,596.97點；標普500指數下跌28.01點或0.38%，收在7,337.11點；那斯達克指數下跌32.74點，或0.13%，收在25,806.20點。

台灣加權股價指數上漲794.93點，收在41,933.78點，台積電（2330）上漲60元或2.67%，收在2,310元。

個股, ADR代碼, ADR收盤（換算後）, 漲跌幅（%）, 台北上市股票收盤價, 溢價率（%）

台積電, TSM, 2,600.94, -1.28, 2,310.00, +12.60

聯電, UMC, 95.21, -0.46, 96.50, -1.34

日月光, ASX, 523.45, -2.40, 540.00, -3.06

中華電, CHT, 136.15, +0.05, 135.50, +0.48

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電ADR 道瓊工業指數 台積電

延伸閱讀

台積電ADR狂漲6.4%創新高 較台北交易溢價17.4%

台股收盤／漲794.93點 收41,933.78點 台積電收2,310元漲2.66%

台股收盤／漲 64.15 點 收 40,769.29 點 台積電收 2,250 元 跌 1.09%

美股三大指數收低 晶片股回落 美伊局勢不確定拖累市場

相關新聞

美股三大指數收低…晶片股回落 美伊局勢不確定拖累市場

美股標普500指數周四收低，英特爾與其他晶片股在先漲而後回落，美國正等待伊朗就重啟荷莫茲海峽並結束戰事的提議做出回應，與此同時，投資人消化密集發布的財報。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

台積電ADR下跌1.28% 較台北交易溢價12.60%

台積電ADR周四（7日）下跌1.28%，收在414.15美元，較台北交易溢價12.60%。費城半導體指數同日則是下跌2.72%。

比賈伯斯更會賺！庫克靠「乳製品管理術」讓蘋果市值翻11倍 揭秘接棒15年的帝國公式

「如果你試圖寄居在別人的思考裡，你的行動終將癱瘓。」這句話是庫克掌舵蘋果15年的終極體悟。當年，他在賈伯斯神格化的陰影下接班，但證明了，即便沒有賈伯斯般的幻術，他靠著天才般的「乳製品管理術」，就能平均

AI人才成為中美競爭新戰場 北京用Manus收購案祭旗

4月27日，中國國家發展改革委員會命令Meta和Manus解除價值約20億美元的收購案。這也是中國國家監管機構首次公開宣布禁止AI領域的外商投資。這樁看似簡單的收購案迅速演變成一件影響深遠的事，標誌美

馬士基第1季獲利超預期

航運巨頭馬士基（Maersk）第1季獲利超乎市場預期，但全年營收展望維持不變，並示警伊朗戰爭已為運價與成本前景增添變數，而且就算美伊簽訂了和平協議，能源危機仍將持續。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。