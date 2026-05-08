美股三大指數收低…晶片股回落 美伊局勢不確定拖累市場

美股標普500指數周四收低，英特爾與其他晶片股在先漲而後回落，美國正等待伊朗就重啟荷莫茲海峽並結束戰事的提議做出回應，與此同時，投資人消化密集發布的財報。

道瓊工業指數下跌0.63%，收於49,596.97點；標普500指數下跌0.38%，收於7,337.11點；那斯達克指數下跌0.13%，收於25,806.20點。

安謀（Arm）在美上市股票大幅下挫，因市場對其能否為新款AI晶片確保充足供應的擔憂，蓋過其強勁的獲利預期。英特爾（Intel）和超微半導體（ＡＭＤ）股價均下跌約3%，回吐本周稍早時的部分漲幅。

費城半導體指數下跌2.7%，使本季迄今的漲幅收窄至47%。

消息人士和官員稱，美國與伊朗朝向達成一項結束戰事的臨時協議邁進，德黑蘭方面正審議一項旨在停止戰鬥但擱置最具爭議問題的提案。

Horizon Investments投資組合管理主管Mike Dickson表示：「市場可能連續幾天出現這種走勢，但這並不能改變一個事實，意即受基本面驅動，市場本季正經歷一場強勢復甦。」

油價小幅走低，交易價格在每桶100美元左右。

輝達（Nvidia）和微軟（Microsoft）的股價均上漲近2%，凸顯投資人對華爾街這些人工智慧巨擘的信心。

標普500指數的11大類股中有9個類股下跌，其中材料股領跌，跌幅1.83%，能源股緊隨其後，下跌1.78%。

美國交易所成交量放大，達183億股，此前20個交易日的平均成交量為175億股。

科技股和人工智慧股的持續上漲助推美股近日屢創新高，投資人對人工智慧需求強勁的跡象以及穩健的財報季表示歡迎。標普500指數成分股公司有望實現逾四年來最強勁的利潤增長。

近幾周樂觀的經濟數據也緩解市場對前景的擔憂。

儘管周四下跌，標普500指數今年以來的漲幅仍保持在7%。

數據顯示，上周美國申請失業救濟人數的增幅低於預期。

在周三強勁的民營部門就業報告發布後，投資人正等待周五公布更全面的非農就業數據。根據路透對經濟學家的訪調，預計4月就業崗位將增加6.2萬個，此前3月增加17.8萬個。

鑒於勞動市場韌性十足且能源價格居高不下，交易員繼續押注，美國聯邦準備理事會（FED）將在今年年底前維持利率不變。

克利夫蘭聯邦準備銀行總裁哈瑪克表示，鑒於當前面臨相當大的不確定性，她預計聯準會將在相當長一段時間內維持利率不變。

雲端監控公司Datadog上調全年獲利預期後，股價飆升31%。網路安全公司CrowdStrike大漲8%，Palo Alto Networks上漲7%。

家電製造商惠而浦股價暴跌12%，因第1季度銷售未達預期且暫停派發股息。