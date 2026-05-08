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川普限歐盟7月4日前批准貿易協議 否則將提高關稅
美國總統川普（Donald Trump）今天表示，歐盟必須在7月4日前批准與美國的貿易協議，否則將面臨更高的關稅。
法新社報導，川普表示，他已與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）談論此事，並「同意給她時間，直到我國250歲生日為止，否則，很不幸地，他們的關稅將立刻跳到高得多的水準」。
今年7月4日，美國將慶祝建國250週年。
范德賴恩今天表示，在7月初以前批准協議這方面，歐盟已取得「良好進展」。
她在社群平台X補充道：「我們雙方仍完全致力於落實協議。」
由27個成員國組成的歐盟去年7月與美國達成協議，將大多數歐盟商品輸美關稅定為15%。但川普對協議落實的速度並不滿意。
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