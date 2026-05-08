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美股收黑 市場緊盯美伊動向
在華府等候伊朗回應美方針對終結中東戰爭、重啟荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的方案之際，全球股市今天多半走跌，美股主要指數自歷史高點回落。
道瓊工業指數下跌313.62點或0.63%，收報49596.97點。
標普500指數下滑28.01點或0.38%，收在7337.11點。
那斯達克指數下跌32.74點或0.13%，收25806.20點。
費城半導體指數重挫311.76點或2.72%，收11160.99點。
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