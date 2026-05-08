美股收黑 市場緊盯美伊動向

挪威央行7日升息1碼至4.25%，出乎多數分析師預料，主要是為緩解由強勁工資增長和高昂能源成本推動的通膨壓力，是2023年來首次升息，也是伊朗戰爭開打來第一個緊縮政策的西歐國家。

2026-05-08 03:06