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美股收黑 市場緊盯美伊動向

中央社／ 紐約7日綜合外電報導

在華府等候伊朗回應美方針對終結中東戰爭、重啟荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的方案之際，全球股市今天多半走跌，美股主要指數自歷史高點回落。

道瓊工業指數下跌313.62點或0.63%，收報49596.97點。

標普500指數下滑28.01點或0.38%，收在7337.11點。

那斯達克指數下跌32.74點或0.13%，收25806.20點。

費城半導體指數重挫311.76點或2.72%，收11160.99點。

荷莫茲海峽 道瓊 道瓊工業指數

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